My sme les kritizuje ťažbu v Lúčanskej Malej Fatre, údajne zničila biotop hlucháňa

Iniciatíva My sme les poukázala na ťažbu v lokalite Minčol nachádzajúcej sa v Lúčanskej Malej Fatre pri Martinských holiach, ktorá údajne zničila časť hlucháňového biotopu.

„Tento biotop, hoci nebol priamo v národnom parku, patril do kompetenčného územia Národného parku Malá Fatra a bol vymapovaný správou národného parku,“ uviedol Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les. Dodal, že Ministerstvo životného prostredia SR v reportáži TV TA3 označilo medializáciu zo strany iniciatívy My sme les za „hoax“ s odôvodnením, že zásah bol potrebný na preriedenie smrekových monokultúr a vytvorenie priaznivejších podmienok pre hlucháňa.

Kameniar spochybnil tvrdenie ministerstva a uviedol, že ťažené porasty na tejto lokalite majú v lesníckej mape udávaný vek 130 rokov.

„Bohatý podrast čučoriedok, zmladenie a veľký rozostup medzi pňami naznačujú, že les mal prirodzenú štruktúru vhodnú pre hlucháňa. Okrem toho porast obsahoval významnú prímes buka, takže tvrdenie o prehustenej smrekovej monokultúre je nepravdivé,“ vysvetlil Kameniar.