Krízový štáb rozhodoval o osude medveďov na Liptove. Nebude sa bezhlavo strieľať, upozorňuje Kuffa

V Liptovskom Mikuláši na okresnom úrade zasadal vo štvrtok krízový štáb, nakoľko od 5. októbra platí na celom území mimoriadna situácia po smrteľnom útoku medveďa v Hybe. Práve tu sa podľa informácií TV Joj zverejnených na stránke Noviny.sk rozhodovalo o osude medveďov.

Televízia zverejnila zábery z raritného kaliska na Liptove, ktoré bolo plné medveďov. „Nemuselo dôjsť k takej situácii, keby sa to riešilo skôr. Bojíte sa vyjsť zo záhrady, oberajú nám jabĺčka, ale to je najmenej. Už ubližujú aj ľuďom, a to je vážne,“ sťažovala sa starostka obce Bobrovček Jana Kušová.

Niektorí sa s postupom nestotožňujú

Na krízovom štáve bolo ešte raz zopakované, že povolenie na odstrel má užívateľ užívateľ poľovného revíru žiadať priamo Ministerstvo životného prostredia SR. Starostovia v tamojšom okrese dostali za úlohu hlásiť počas mimoriadnej situácie výskyt týchto šeliem minimálne raz do týždňa.

„Ja zavolám zásahový tím. Príde za deň, za dva, ale ak príde s píšťalkami po 4 dňoch, tak to už je v pasé,“ ozrejmil starosta Liptovskej Sielnice Igor Guráň.

Sú však aj starostovia, ktorí sa s postupom krízového štábu nestotožňujú. Jedným z nich je aj Richard Bros z Demänovskej Doliny, ktorý sa vyjadril, že to nebudú robiť.

Nebude sa bezhlavo strieľať

Starostovia teraz majú 10 dní na to, aby nahlásili problémové medvede, čím určia nárazníkové zóny s povoleným odstrelom. Nebude sa však bezhlavo strieľať.

„To nie je nejaký holubník, že si niekto nadiktuje sto medveďov, tak bude sto, nie,“ upozornil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.

Od odlov medveďa hnedého zrejme ako prvé požiada mesto Liptovský Mikuláš. Zároveň zistia, ako bude vyzerať odprezentovaná teória z krízového štábu v praxi. Ako informoval primátor Ján Blcháč, v piatok podpíšu žiadosť na ministerstvo na základe nahláseného pohybu šeliem v okrajových častiach mesta.