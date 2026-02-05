ŽSR opravujú úsek na hranici s Rakúskom, cestujúcich čaká náhradná autobusová doprava aj výluky

Cestujúcich v železničnej doprave prechádzajúcich cez územie Rakúska čaká na tratiach viacero dočasných zmien. Dôvodom sú opravy a údržba železničnej infraštruktúry, ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a rakúsky správca infraštruktúry ÖBB-Infrastruktur. Výlukové práce budú prebiehať vo februári a marci 2026.
Časy vlaku sa posunú
Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)Ján Baček, zmeny sa dotknú diaľkových vlakov na trase Bratislava – Zürich. V dôsledku rekonštrukčných prác sa 8. a 9. februára, 15. a 16. februára, od 20. do 23. februára a 2. marca posunú časy vlaku RJX 167 na trase Zürich HB – Bratislava hlavná stanica. V uvedených dňoch bude vlak prichádzať do Bratislavy hlavnej stanice o 22:17.
Ďalšie obmedzenia sa budú týkať linky Bratislava hlavná stanica – Marchegg – Wien Hauptbahnhof. Počas prvej etapy výluky v dňoch od 4. do 7. marca budú v čase od 8:00 do 16:00 odrieknuté bez náhrady vlaky číslo 2506 až 2521. Dôvodom sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou úseku Devínska Nová Ves – Zohor, ktoré realizujú ŽSR. ZSSK v tomto období odporúča cestujúcim využiť alternatívne spojenie na linke Bratislava-Petržalka – Kittsee – Wien, ktorá bude premávať bez obmedzení.
Náhradná autobusová doprava
Dočasné obmedzenia nastanú aj na linke Bratislava-Petržalka – Kittsee – Parndorf. Výluka v tomto úseku bude prebiehať nepretržite od piatka 27. februára od 20:00 do pondelka 2. marca do 3:50. Počas výluky budú regionálne expresy REX Bratislava-Petržalka – Parndorf – Wien Hauptbahnhof nahradené v úseku Bratislava-Petržalka – Parndorf náhradnou autobusovou dopravou.
Autobusy budú z Bratislavy-Petržalky odchádzať o 41 minút skôr, teda o 35. minúte každej hodiny, v opačnom smere budú prichádzať do Bratislavy-Petržalky o 24. minúte. Náhradná doprava bude nadväzovať na vlaky v stanici Parndorf, pričom pri vybraných spojoch budú nasadené aj zrýchlené autobusové spoje.
V rovnakom období, od 27. februára do 1. marca, budú vlaky RJX 167 na trase Zürich HB – Bratislava hlavná stanica a RJX 160 na trase Bratislava hlavná stanica – Zürich HB v úseku Wien Hauptbahnhof – Bratislava hlavná stanica vedené náhradnou autobusovou dopravou. V prípade vlaku RJX 160 bude autobus z Bratislavy hlavnej stanice odchádzať o 5:50, pričom samotný vlak bude pokračovať ďalej zo stanice Wien Hauptbahnhof podľa platného grafikonu.