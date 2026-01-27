Cestujúcich čakajú na železniciach značné obmedzenia, medzi Bratislavou a Leopoldovom budú prebiehať dve výluky

Cestujúcich na západnom Slovensku čakajú od februára dočasné obmedzenia v železničnej doprave na severnej trati medzi Bratislavou a Leopoldovom. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upraví vybrané vlakové spojenia v dôsledku plánovaných výluk manažéra infraštruktúry, Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
Dve výluky
Zmeny na regionálnych aj diaľkových vlakoch by mali trvať približne do konca leta 2026. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, na uvedenej trati budú súbežne prebiehať dve výluky. Od nedele 1. februára sa začne modernizácia infraštruktúry v úseku Bratislava-Rača – Leopoldov a od pondelka 9. marca modernizácia v úseku Trnava – Cífer.
„Modernizácia tratí prinesie vyššiu priepustnosť trate, čo v budúcnosti umožní prevádzku väčšieho počtu vlakov a vyššiu spoľahlivosť spojení,“ uviedol Baček. Ako uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, úpravami na trati Bratislava-Rača – Leopoldov sa tým vytvorí tiež priestor pre zvýšenie počtu prepravených cestujúcich.
Výlukové prirážky
„Prosíme preto cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a ústretovosť, všetky práce sa vykonávajú práve v snahe zlepšiť plynulosť železničnej dopravy na západe Slovenska z dlhodobého hľadiska,“ uviedla Lániková s tým, že cestujúci musia z dôvodu tzv. výlukových prirážok v širšom úseku Bratislava – Púchov počítať s predĺžením jazdných dôb o niekoľko minút, ako aj s úpravami časov odchodov a príchodov vlakov v jednotlivých staniciach.
Práce sa nebudú týkať len samotného úseku, kde dôjde k zvýšeniu počtu traťových oddielov, ale aj nevyhnutných úprav zabezpečovacích zariadení v železničných staniciach a priamo na trati. „Ide o technické zásahy, ktoré sú nevyhnutné pre zvýšenie kapacity a plynulosti železničnej dopravy v tomto dopravnom koridore,“ skonštatovala Lániková.
Úprava organizácie dopravy
Zároveň dodal, že organizáciu dopravy upravila ZSSK tak, aby zostala zachovaná dopravná obslužnosť najmä v čase rannej a popoludňajšej špičky pri dochádzaní do školy a práce. Viaceré vybrané regionálne aj diaľkové vlaky do a z Bratislavy v smeroch Trnava, Žilina a Prievidza budú mať upravené časy odchodov a príchodov, prípadne budú niektoré spoje odrieknuté.
Ďalšia zmena grafikonu vlakovej dopravy nastane 9. marca z dôvodu komplexnej rekonštrukcie železničného zvršku v úseku Trnava – Cífer. Počas tejto výluky bude doprava vedená po jednej koľaji, čo si taktiež vyžiada mierne predĺženie jazdných časov najmä v západnej časti Slovenska.
Financie z prostriedkov EÚ
„Obidve investície sú financované z prostriedkov Európskej únie, a to konkrétne z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ich realizácia prispeje nielen k zvýšeniu bezpečnosti, plynulosti, ale aj k širšej možnosti vlakových spojení či otvoreniu trhu novým dopravcom,“ dodala Lániková.
ZSSK zároveň upozornila, že cestovné lístky zakúpené vopred na dátumy od 1. februára nemusia obsahovať aktuálne časy odchodov vlakov. Cestujúcim preto odporúča overiť si platné cestovné poriadky prostredníctvom vyhľadávača na webovej stránke spoločnosti alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom. Aktuálne informácie sú zverejňované aj v sekcii Aktuality na webovej stránke ZSSK.