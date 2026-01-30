ZSSK bude hromadne prepúšťať, chce si udržať finančnú stabilitu v časoch konsolidácie

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje optimalizovať počet zamestnancov prostredníctvom hromadného prepúšťania v súlade so Zákonníkom práce a Kolektívnou zmluvou. Ako spoločnosť informovala, tento postup vychádza zo zmien v organizácii práce a hospodárení spoločnosti, najmä zo zmeny štruktúry predaja cestovných dokladov, rozvoja digitálnych predajných kanálov, ako aj z potreby zosúladiť počet a štruktúru pracovných miest s reálnym objemom práce a dostupnými finančnými zdrojmi.
Udržanie finančnej stability
ZSSK zdôraznila, že v predchádzajúcich obdobiach prijala viacero opatrení na znižovanie nákladov; pri časti činností však došlo k trvalému poklesu potreby práce.
Cieľom je podľa ZSSK udržať finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť fungovania spoločnosti v prostredí konsolidácie verejných financií a postupnej liberalizácie osobnej železničnej dopravy, kde bude rozhodujúca efektívnosť, nákladová disciplína a kvalita služieb.
Cestujúcich čakajú na železniciach značné obmedzenia, medzi Bratislavou a Leopoldovom budú prebiehať dve výluky
„Hromadné prepúšťanie bude realizované v priebehu roka 2026, s predpokladaným začiatkom v apríli. Dotkne sa najmä vybraných pozícií v oblasti predaja cestovných dokladov a súvisiacich činností, ako aj časti administratívnych a podporných pozícií. Tento režim sa netýka kľúčových prevádzkových profesií, ktoré zabezpečujú každodennú osobnú železničnú dopravu,“ uviedla spoločnosť.
ZSSK poskytuje zamestnancom podporu
Plánovaný počet zrušených pozícií v rámci hromadného prepúšťania bude podľa ZSSK predstavovať nízke jednotky percent z celkového počtu zamestnancov. „Ide o časovo ohraničený a riadený postup, ktorý vyplýva zo zosúladenia objemu práce, potreby niektorých aktivít a činností a plánovaného fungovania spoločnosti v roku 2026,“ zdôraznila spoločnosť s tým, že postupuje v súlade s platnou legislatívou.
„Dialóg so zástupcami zamestnancov, akcionárom a príslušnými inštitúciami prebieha v zákonnom rámci. Oznámenia vo vzťahu k Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny budú realizované v zákonom stanovených lehotách,“ doplnila ZSSK.
ZSSK vyplatila približne 600-tisíc eur zraneným z vlakových nehôd, odškodné dostala takmer polovica obetí
ZSSK takisto informovala, že už v súčasnosti poskytuje zamestnancom podporu prostredníctvom Podporného programu pre zamestnancov – Outplacement, zameraného na poradenstvo a pomoc pri uplatnení sa na trhu práce. „Realizácia hromadného prepúšťania nemá vplyv na rozsah osobnej železničnej dopravy ani na poskytovanie služieb cestujúcim, ktoré zostávajú zachované,“ dodala spoločnosť.