Vybrané vlaky na trase Košice - Mukačevo budú dočasne odrieknuté, dôvodom je výluka v Čope

Rozsiahle výlukové práce na ukrajinskej železničnej infraštruktúre v stanici Čop dočasne ovplyvnia vybrané medzinárodné vlakové spojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom v utorok informovala s tým, že obmedzenia sa dotknú februára 2026.
Ako uviedol hovorca ZSSK Ján Baček, v období od nedele 8. do štvrtka 19. februára budú z dôvodu výluky úplne odrieknuté niektoré diaľkové vlaky na trase Košice – Mukačevo a späť. Konkrétne ide o vlaky R 960 a R 962 v smere z Košíc do Mukačeva s odchodmi o 5:46, resp. 10:46 a o spoje R 963 a R 965 v opačnom smere, s odchodom z Mukačeva o 10:54 a 17:57.
Ako uviedla ZSSK, dôvodom obmedzení sú práce na strane ukrajinského manažéra infraštruktúry, ktoré nie je možné realizovať pri zachovaní plnej prevádzky vlakov. Železničná infraštruktúra na Ukrajine je v správe Ukrajinských železníc (UZ), pričom vzniknuté obmedzenia sú mimo pôsobnosti slovenského dopravcu.
Ostatné medzištátne vlakové spojenia na Ukrajinu a späť, konkrétne vlaky R 961 a R 964, budú počas uvedeného obdobia premávať bez obmedzení podľa platného grafikonu a v plnej trase.