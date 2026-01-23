ZSSK vyplatila približne 600-tisíc eur zraneným z vlakových nehôd, odškodné dostala takmer polovica obetí

Už takmer polovici osôb, ktoré sa zranili pri ceste vo vlakoch, ktoré sa zrazili v roku 2025 pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava a neskôr pri Pezinku má vyplatené odškodné. Ako informovala v tejto súvislosti Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), o odškodnom bolo rozhodnuté na zasadnutí vlády a vypláca sa nad rámec štandardného, zákonného odškodnenia dopravcu.
Zdravotné overovanie
„Prípady ťažkých zranení, ktoré boli identifikované v triážnych zoznamoch a riadne zaregistrované, sú dnes už finančne vyrovnané. Zároveň bolo vyplatených približne 40 prípadov stredne ťažkých zranení,“ uviedla ZSSK. Zvyšná časť sa podľa spoločnosti viaže najmä na prípady, pri ktorých ešte neskončilo zdravotné overovanie alebo administratívne spracovanie.
Ide predovšetkým o situácie, keď sa zdravotné ťažkosti prejavili alebo boli riešené s časovým odstupom po nehode. Doteraz vyplatený objem odškodného predstavuje podľa ZSSK približne 600-tisíc eur, pričom po ukončení už overených prípadov sa očakáva vyplatenie ďalších stoviek tisíc eur.
Jednorazový finančný príspevok
ZSSK zároveň zdôrazňuje, že pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku neposudzuje zdravotný stav cestujúcich, neurčuje závažnosť zranení ani ich neprehodnocuje.
„Postupuje výlučne podľa metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a na základe oficiálnych údajov zdravotníckych zariadení. Rozhodujúcim momentom pre posúdenie zdravotného stavu je triážna kategória určená ústavným zdravotníckym zariadením, nie predbežná triáž vykonaná záchrannou zdravotnou službou počas zásahu v teréne. ZSSK v celom procese plní administratívnu úlohu vykonávateľa rozhodnutia štátu,“ uviedla spoločnosť.
Žiadatelia, ktorí ešte nezaregistrovali svoju žiadosť, alebo ktorí chcú aktualizovať údaje na základe oficiálne potvrdeného zdravotného stavu, môžu podľa ZSSK podať alebo upraviť žiadosť online do 28. februára na stránke: https://www.zssk.sk/financny-prispevok/