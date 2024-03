Z bratislavského letiska sa bude počas letnej letovej sezóny lietať na takmer 40 pravidelných linkách, pribudnú aj novinky

So zmenou času počas tohto víkendu sa zároveň v leteckej doprave končí zimná a začína letná letová sezóna. Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave bude počas sedemmesačného obdobia od 31. marca do 26. októbra fungovať 38 pravidelných liniek do 35 destinácii v šestnástich krajinách. Najväčšie slovenské letisko vo štvrtok tiež informovalo o tom, že cestujúci budú môcť využiť aj charterové lety do viac ako 40 prímorských letovísk.

Viaceré pripravované novinky

Ako už letisková spoločnosť avizovala, od polovice mája pribudne nová pravidelná linka do tureckého Istanbulu na letisko Sabiha Gokcen. Prevádzkovať ju bude dvakrát týždenne turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines.

„Ďalšou novinkou je priama linka na tureckú riviéru, do dovolenkovej destinácie Antalya,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Tóthová. Aj toto pravidelné letecké spojenie bude od polovice mája zabezpečovať dvakrát týždenne Pegasus Airlines. „Priamy let do Antalye trvá menej než dve a pol hodiny. Cestujúci tak majú možnosť spoznať a užiť si populárne dovolenkové letovisko aj individuálne,“ podotkla mediálna zástupkyňa letiska.

Linky, ktoré budú pokračovať

V nadchádzajúcej letnej sezóne sa opäť objaví linka do talianskej Catanie na Sicílii. Prevádzkovať ju bude od júna letecký dopravca Smartwings, pričom let trvá približne jeden a pol hodiny.

„Medzi destináciami, ktoré potvrdili záujem cestujúcich už minulú letnú sezónu, je aj letecké spojenie do Čiernej Hory – do metropoly Podgorica,“ priblížila Veronika Tóthová. Lietať tam bude od júna dvakrát v týždni znova spoločnosť Air Montenegro. Cestovatelia a turisti sa tak môžu letecky dostať z Bratislavy do tejto krajiny pri Jadranskom mori priamo za menej než hodinu a pol.

Pokračovať bude pravidelná linka do Atén. Grécky národný dopravca Aegean Airlines bude počas letnej sezóny lietať do metropoly Grécka od apríla dvakrát týždenne.

Sedem leteckých dopravcov

„Pravidelné letecké linky bude prevádzkovať sedem leteckých dopravcov Aegean Airlines, Air Cairo, Air Montenegro, Pegasus Airlines, Ryanair, Smartwings a Wizz Air,“ poznamenala Veronika Tóthová. Najviac leteckých spojení počas letnej letovej sezóny bude zabezpečovať Ryanair, a to do 21 destinácii. Smartwings zabezpečí deväť pravidelných spojení, Wizz Air a Air Cairo po dve linky. Aegean Airlines a Air Montenegro po jednom spojení.

Pravidelné linky z Bratislavy

Pravidelné linky z Bratislavy okrem už uvedených budú fungovať aj na letiská Brusel – Charleroi (Belicko), Burgas, Sofia (Bulharsko), Larnaka, Pafos (Cyprus), Hurghada, Marsa Alam (Egypt), Heraklion, Korfu, Rodos, Solún, Zakyntos (Grécko), Eindhoven (Holandsko), Dublin (Írsko), Kaunas (Litva), Skopje (Severné Macedónsko), Malta, Dubaj (Spojené arabské emiráty), Palma de Mallorca, Lanzarote (Španielsko), Alghero, Miláno – Bergamo, Rím-Ciampino, Trapani (Taliansko), Dalaman (Turecko), Edinburských, Leeds-Bradford, Londýn – Stansted, Londýn – Luton, Manchester (Veľká Británia).

V rámci chartrov pre cestovné kancelárie do vyše 40 destinácíi pribudnú lety na portualský ostrov Madeira do mesta Funchal a tiež do tureckého dovolenkového letoviska Bodrum. Počas letnej sezóny pokračujú charterové lety z Bratislavy na Kubu, do Dominikánskej republiky, Vietnamu či na Zanzibar.