Košice majú pravidelné letecké spojenie so švajčiarskym Zürichom, cestujúci môžu využiť linku trikrát týždenne (foto)

Letisko Košice má nové pravidelné spojenie s najväčším mestom Švajčiarska Zürichom. Linku začala v stredu prevádzkovať švajčiarska letecká spoločnosť Swiss International Air Lines s lietadlom Airbus A220, cestujúci ju môžu využívať trikrát týždenne – okrem stredy v pondelok a piatok.

Košické letisko informovalo, že na prvom lete z metropoly východného Slovenska do Zürichu odletelo popoludní 137 pasažierov.

Lietadlo privítali vodnou bránou

Cesta trvá necelé dve hodiny. Odlety z Košíc na tejto linke budú v piatok ráno a v pondelok večer. Lietadlo po prílete na košické letisko podľa tradície privítali vodnou bránou. Jediné priame letecké spojenie Slovenska so Švajčiarskom umožňuje cestovateľom z Zürichu letieť do množstva destinácií v sieti dopravcu Swiss, ktorý je súčasťou skupiny Lufthansa.

„Je to významný míľnik v našom úsilí spájať východné Slovensko so svetom,“ povedal o otvorení novej linky výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.

„Letecké spojenie Zürichu a Košíc nielenže spája dva dynamické regióny, ale tiež otvára množstvo globálnych príležitostí pre našich cestujúcich,“ poznamenal.

Posilní sa aj cestovný ruch

Podľa riaditeľa pre predaj na Slovensku pre skupinu Lufthansa a Swiss Stefana Bednara košický región bude novými letmi do Zürichu a ďalším spojeniam do Ženevy ešte lepšie prepojený so Švajčiarskom a svetom.

„Nová linka by mala osloviť ako obchodných, tak aj cestujúcich letiacich za oddychom. Pre slovenskú komunitu vo Švajčiarsku to bude rýchly a pohodlný spôsob, ako navštíviť rodinu a priateľov na východe svojej domoviny,“ uviedol.

Košický samosprávny kraj chce podľa jeho predsedu Rastislava Trnku využiť nové letecké spojenie aj pri svojej propagácii. „Otvára sa nám priestor aj pre posilnenie cestovného ruchu,“ očakáva.