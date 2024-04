Bezplatná časť diaľnice realitou? Medzi Popradom-Východ a výjazdom na Vysoké Tatry diaľničnú známku potrebovať nebudete

Úsek diaľnice D1 pod Tatrami pri Poprade bude vyňatý zo spoplatnených diaľníc. Konkrétne pôjde o časť medzi Popradom-Východ a výjazdom na Vysoké Tatry. Avizoval to v pondelok počas tlačovej besedy v Poprade minister dopravy Jozef Ráž.

Zjednoduší to život nielen Popradčanom počas očakávaných prác na blížiacej sa modernizácii železničnej trate v úseku Poprad-Tatry – Krompachy, rekonštruovať sa totiž bude v Poprade nielen železničný most, ale aj cesta I/66 pod ním, ktorú čaká rozšírenie.

Usilovali sa 15 rokov

Podľa Ráža premiér Robert Fico akceptoval návrh ministerstva dopravy, aby všetky diaľničné obchvaty veľkých miest tam, kde to dáva zmysel, boli oslobodené od platenia takzvanej e-známky. O vyňatie spomínaného úseku pri Poprade sa vedenie popradskej samosprávy usilovalo už 15 rokov.

„Je to pekný príklad toho, ako sa z lokálneho problému môže zrodiť systémové riešenie,“ poznamenal minister s tým, že takúto iniciatívu aplikujú celkovo na šesť veľkých miest. Okrem Popradu sa bude týkať Žiliny, Prešova, Košíc, Nitry a Bratislavy v časti diaľnice D4.

„Chceme to spraviť tak, aby to platilo natrvalo. Bude vydaná vyhláška, ktorá pôjde čoskoro do medzirezortného pripomienkovacieho konania. Čakáme na druhé čítanie zákona, ktorý máme na júnovej schôdzi,“ načrtol Ráž. Pri najoptimistickejšej vízii by podľa jeho slov mohla vyhláška platiť od 1. júla.

S obmedzeniami počítajú

Popradská samospráva sa problematikou začala zaoberať v roku 2009, následne v ďalších rokoch pripravovala možné scenáre dopravného riešenia. Primátor mesta Anton Danko preto uvítal rozhodnutie rezortu.

Mesto čakajú podľa jeho slov dve významné akcie, ktoré zablokujú takmer celú dopravu v Poprade. Pôjde o spomínané rozšírenie cesty, ktorú čaká úplná uzávera zrejme na rok až rok a pol, a tiež práce na rýchlostnej trati Poprad-Vydrník, kde železnice avizovali zatvorenie rámp v smere na Gánovce.

„Určite to nevyrieši celkovú situáciu, ktorá vznikne v Poprade. Budeme musieť všetci zniesť nejaké obmedzenia a byť trpezliví,“ poznamenal s tým, že výrazne by oslobodenie od spoplatnenia úseku diaľnice mala pomôcť aspoň zamestnancom firmám v blízkosti a priemyselnom parku. Už teraz sa ale v Poprade podľa jeho slov očakávajú veľké zápchy.