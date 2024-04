Cestujúcich čakajú ďalšie výluky, vlaky nebudú jazdiť na Záhorí aj v okolí Myjavy

Železničnú dopravu v rôznych regiónoch aj tento týždeň obmedzujú plánované výluky pre úpravu infraštruktúry. Cestujúci môžu s nimi v týchto dňoch počítať napríklad aj na Záhorí, v okolí Myjavy, Žiliny, či Čadce.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na to upozornila s tým, že za vlaky tradične zaviedla náhradnú autobusovú dopravu, vlaky dotknuté výlukou môžu meškať približne 15 až 25 minút.

Výluka sa dotkne štyroch spojov

Pre obmedzenia na úseku Kúty – Gbely v utorok 23. apríla nejde počas piatich hodín osem osobných vlakov jazdiacich na linke medzi Kútmi a Skalicou. Týka sa to štyroch spojov s odchodmi zo stanice Gbely do Kútov od 7:51 do 12:51 a z Kútov opačne tiež štyroch spojov od 8:02 do 13:02.

Náhradná doprava vedie medzi železničnými stanicami Kúty a Gbely, neobsluhuje zastávku v Gbeloch. Osemkilometrový úsek Kúty – Gbely je súčasťou trate Kúty – Skalica dlhej 26 kilometrov.

Nahradia ich autobusy

Pokračujúca výluka na slovensko-českom pohranničnom úseku Vrbovce – Veselí nad Moravou sa od 22. do 24. apríla týka štyroch osobných vlakov spájajúcich slovenskú časť regiónu pod Veľkou Javorinou s Hodonínom.

Autobusová doprava nahrádza vlakové spoje s odchodmi z Veselí nad Moravou smerom na Vrbovce o 9:03, 11:03 a opačne z Vrboviec o 10:32, 12:32.

Cestujúci môžu využívať náhradnú prepravu za tieto vlaky na trase Vrbovce – Javorník nad Veličkou, zastávka – Velká nad Veličkou – Louka u Ostrohu – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Veselí nad Moravou. Vrbovce sú na konci trate Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce v dĺžke 44 kilometrov.

Na úseku Čadca – Turzovka končí výluka

Na trati Žilina – Rajec je obmedzená železničná doprava od 23. do 26. apríla. Od utorka do štvrtka sa to vzťahuje na úsek Bytčica – Rajec, kde v týchto dňoch nepremáva 24, 20 a 14 spojov. V piatok na úseku Lietavská Lúčka – Rajec nepôjde osem spojov.

Niektoré vlaky nejdú ráno a popoludní aj medzi Žilinou a Rajcom. Autobusová doprava medzi Žilinou a Rajcom premáva cez Bytčicu, Lietavskú Lúčku, Porúbku, Poluvsie, Rajecké Teplice, Konskú pri Rajci, Zbyňov a Kľače. Úseky Bytčica – Rajec a Lietavská Lúčka – Rajec majú 15 a 14 kilometrov, celá trať Žilina – Rajec 21-kilometrov.

V utorok končí dvojdňová výluka na úseku Čadca – Turzovka. Trvá šesť hodín od rána do popoludnia a vzťahuje sa na desať spojov na uvedenej linke. Ide o päť spojov s odchodmi z Čadce od 8:02 do 14:02 a päť spojov opačne z Turzovky od 8:29 do 14:29. Náhradná doprava má trasu Raková – Staškov, zastávka – Staškov – Podvysoká – Turzovka.