Pravidelnú leteckú linku medzi Bratislavou a Aténami opäť obnovia, lety prevádzkuje spoločnosť Aegean Airlines

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave má po takmer dvoch mesiacoch znovu priame letecké spojenie s metropolou Grécka Aténami. Pravidelnú linku po jej prerušení v januári obnovila v pondelok, teda ešte pred skončením zimného a začiatkom letného letového obdobia, grécka národná letecká spoločnosť Aegean Airlines.

Aegean pokračuje v prevádzke linky

Jej lietadlo po prílete do Bratislavy odletelo večer do Atén. Aegean bude pokračovať v prevádzke linky Bratislava – Atény rovnako ako v roku 2023, teda dvakrát týždenne v pondelok a vo štvrtok.

„Aegean Airlines majú zatiaľ oficiálne vyžiadané sloty do konca letného letového poriadku 2024,“ potvrdila v januári pre agentúru SITA hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Tóthová. Letná letová sezóna trvá tradične od konca marca do záveru októbra, zimná potom do konca marca.

Linka začala len vlani

Pravidelnú linku medzi Bratislavou a Aténami začal grécky letecký dopravca Aegean Airlines prevádzkovať vlani v polovici septembra. Pre lety dvakrát týždenne využíval nové lietadla Airbus A320 a A321neo, pričom let do Atén trvá približne dve hodiny.

Zatiaľ posledná rotácia letov na linke pred jej takmer dvojmesačným prerušením bola 8. januára. Letecké spojenie Bratislavy s Aténami pred pandémiou koronavírusu prevádzkoval nízkonákladový dopravca Ryanair do začiatku roka 2020.