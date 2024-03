Ryanair spustí novú leteckú linku z Košíc, v Chorvátsku budete už za 90 minút

Spoločnosť Ryanair v letnej letovej sezóne v Košiciach pridáva pravidelnú linku do chorvátskeho mesta Zadar. Spojenie bude prevádzkovať dvakrát týždenne. Z metropoly východu sa bude s Ryanairom lietať aj do Prahy, Dublinu i Liverpoolu, a tiež do Londýna, konkrétne na letisko Stansted.

Dopyt po linke do Zadaru podľa manažéra pre rozvoj obchodu Letiska Košice Juraja Totha evidovali dlhodobo, mnoho ľudí totiž do Zadaru cestuje autom, no takáto cesta trvá viac než desať hodín. Letecké spojenie skráti tento čas na približne 90 minút. Uviedol tiež, že linka by mala začať prevádzku 2. júna.

Ako uviedla manažérka Ryanair pre strednú a východnú Európu a Pobaltie Alicja Golebiowska, Ryanair by mal z Košíc lietať pätnásťkrát týždenne, súhrnne do všetkých piatich destinácií. Golebiowska vníma novú linku do Zadaru ako príležitosť pre cestujúcich, rovnako ale vníma potenciál pre rast miestneho obchodu, keďže linka podľa nej môže prispieť i k podpore dopravy aj zo Zadaru do Košíc.

Toth pripomenul, že Ryanair je pre košické letisko najväčším partnerom spomedzi leteckých spoločností, už v roku 2023 prepravil z Košíc i do nich viac než 200-tisíc cestujúcich. V budúcnosti očakávajú nárast počtu cestujúcich. Zdôraznil tiež, že počas prvých dvoch mesiacov roka 2024 prešlo cez ich letisko temer 63-tisíc cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 11 percentný nárast.