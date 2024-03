Letisko Poprad má za sebou rekordný mesiac, cestujúci pribudli vďaka novej linke

Popradské letisko má za sebou rekordný mesiac. Vo februári odbavilo viac ako 6 300 cestujúcich. Ide o 75 percent viac ako pred rokom, a štvornásobne viac v porovnaní s rokom 2022. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti.

Podľa letiska k dosiahnutiu uvedených čísel prispelo sprevádzkovanie novej linky na letisko Londýn Stansted. Tá od novembra minulého roka doplnila už zavedenú linku na letisko Londýn Luton. Ide o celoročné letecké spojenia.

Počas letnej sezóny sa bude z letiska pod Tatrami lietať do Bulharska a rovnako aj do Afriky, konkrétne do Tuniska. Medzi letnými charterovými linkami bude tiež letecké spojenie s tureckou Antalyou.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.