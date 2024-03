Letisko Bratislava bude mať nové pravidelné spojenie s najväčším mestom Turecka, letenky sú už v predaji

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudne nová pravidelná linka do tureckého Istanbulu. Letecké spojenie bude prevádzkovať turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines dvakrát týždenne od polovice mája tohto roka.

Zo slovenskej metropoly do najväčšieho mesta Turecka bude lietať na medzinárodné letisko Sabiha Gokcen. Bratislavské letisko v stredu informovalo, že pre cestovateľov je Istanbul zároveň prestupná stanica do ďalších destinácií v Ázii či Afrike.

Tretie pravidelné letecké spojenie

Pôjde už o tretie pravidelné letecké spojenie do Turecka. Z Bratislavy sa celoročne lieta do tureckého letoviska Dalaman, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair. Okrem neho bude Pegasus Airlines prevádzkovať od polovice mája tohto roku aj priamu leteckú linku na tureckú riviéru, do dovolenkovej destinácie Antalya.

Na úspešnom zavŕšení rokovaní s tureckou stranou o priamej leteckej linke sa podieľali Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Prestupná stanica na ďalšie letecké linky

„Pre bratislavské letisko je to obrovský úspech, za ktorým stojí celý tím ľudí z niekoľkých rezortov. Toto letecké spojenie umožní cestovanie nielen do Istanbulu, ale môže slúžiť aj ako prestupná stanica na ďalšie regionálne alebo diaľkové letecké linky do Ázie či Afriky,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

„Som rád, že tak môžem uvítať na bratislavskom letisku nového leteckého dopravcu, spoločnosť Pegasus Airlines, ktorá bude prevádzkovať lety z Bratislavy vôbec prvýkrát,“ dodal.

Letecký dopravca Pegasus Airlines sídli v Istanbule. Z Bratislavy bude lietať napríklad s lietadlami typu Airbus A320-214 a Boeing 737-800. Let z Bratislavy do Istanbulu trvá približne jeden a pol hodiny. Letenky do tureckého Istanbulu sú už v predaji.