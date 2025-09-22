Výstavba obchvatu Šale pokračuje podľa plánu, pokrok ocenil minister Ráž aj primátor mesta

Výstavba obchvatu Šale pokračuje podľa plánu a bez komplikácií. Minister dopravy Jozef Ráž počas kontrolného dňa uviedol, že projekt, ktorý má odľahčiť mesto od tranzitnej dopravy, je v súčasnosti v plnom tempe.
„Pred rokom sme tu klopali základný kameň, dnes už vidíme vyasfaltované úseky aj rozostavané mosty,“ povedal Ráž a pripomenul, že výstavbe predchádzalo doteraz najdlhšie verejné obstarávanie.
Na stavbe sa našli aj archeologické nálezy
Podľa zhotoviteľa sú už hotové násypy, zakladanie mostov a prekládky inžinierskych sietí. Na stavbe sa našli aj archeologické nálezy, ktoré sa podarilo zdokumentovať a presunúť bez toho, aby brzdili výstavbu. Momentálne sa začína s prekládkou plynového potrubia a onedlho sa začnú zakladať protihlukové steny.
„Zatiaľ nemáme jediný dodatok, ktorý by posúval termín alebo navyšoval cenu, takže chcem apelovať na zhotoviteľa, že to takto pôjde ďalej až do konca stavby, čo sa týka termínu aj ceny,“ dodal Ráž.
Stavba napreduje
Primátor Šale Jozef Belický ocenil napredovanie stavby. „Problém, ktorý pretrváva 30 rokov, sa každým metrom asfaltu zmenšuje. Veríme, že obchvat bude včas odovzdaný a uľahčí život obyvateľom, najmä čo sa týka tranzitnej dopravy,“ uviedol.
Obchvat Šale bude mať dĺžku 12 kilometrov a pozostávať zo 119 stavebných objektov, vrátane 14 mostov a sedem kilometrov protihlukových stien. Najnáročnejšou stavbou je 700 metrov dlhý most ponad rieku Váh. Stavba, ktorej výstavba potrvá 36 mesiacov, sa začína pri Kráľovej nad Váhom a končí pri Hornom Jatove. Cena výstavby je 112 miliónov eur. Výstavba, ktorá začala koncom augusta minulého roka, je plánovaná do leta 2027.