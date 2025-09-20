Diaľničiari v predstihu ukončili opravu cesty pri Drietome, premávka je bez obmedzení

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila opravu vozovky na ceste I/9 za štátnou hranicou s Českou republikou pri Drietome. Premávka na úseku s dĺžkou 820 metrov je plne obnovená bez dopravných obmedzení.
Ako informovala NDS, práce sa podarilo dokončiť o týždeň skôr, ako bolo pôvodne plánované. Celý opravovaný úsek dostal nový asfaltový koberec na plnej šírke cesty.
„Každý jeden opravený kilometer nás posúva bližšie k cieľu, ktorým je zvýšiť bezpečnosť, ale i komfort motoristov, ktorí využívajú cesty v našej správe,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.