Na D1 pri Beckove ukončili opravu vozovky na moste

Na diaľnici D1 ukončili opravu vozovky na moste za obcou Beckov (okres Nové Mesto n/Váhom). Opravený most vedie ponad územie, ktoré slúži ako prevencia pred povodňami pri zvýšenej hladine rieky Váh. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v rámci údržby opravila asfaltový kryt v ľavom jazdnom páse, konkrétne v rýchlom jazdnom pruhu. Práce prebiehali od 16. do 19. septembra. Premávka je v tomto úseku opäť obnovená v štandardnom režime bez obmedzení.
NDS pripomína, že opravy vozoviek sú nevyhnutné pre udržanie bezpečnosti a plynulosti dopravy a zároveň predlžujú životnosť cestnej infraštruktúry. „Pravidelná údržba cestnej infraštruktúry je pre nás prioritou. Aj menšie opravy, ako je obnova povrchu vozovky, významne prispievajú k bezpečnosti a komfortu vodičov,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.