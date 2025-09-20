Časť cesty medzi Veľkou Lomnicou a Tatranskou Lomnicou je uzavretá, obmedzenie sa dotklo aj regionálnej dopravy

Upozornil na to Prešovský samosprávny kraj, podľa ktorého sú dôvodom stavebné práce.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
Cesta II/540 v úseku medzi Veľkou Lomnicou a Tatranskou Lomnicou vo Vysokých Tatrách je od soboty od ranných hodín úplne uzavretá. Upozornil na to Prešovský samosprávny kraj, podľa ktorého sú dôvodom stavebné práce. Obmedzenie podľa neho potrvá krátkodobo, respektíve do ukončenia prác.

Obmedzenie sa však dotklo aj liniek regionálnej dopravy. Konkrétne spojenia Starý Smokovec – Lendak a tiež Kežmarok – Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica – Starý Smokovec. Keďže spomínané práce neumožnia obslúžiť autobusovú zastávku na parkovisku Eurocamp, dočasne ju presunuli. Náhradná sa nachádza približne 300 metrov severne v smere na Tatranskú Lomnicu.

