Na diaľnici D1 medzi Nemšovou a Ilavou bude pre obmedzenia doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu - FOTO

Oprava bude zahŕňať odfrézovanie pôvodných asfaltových vrstiev a pokládku nového asfaltu, pričom doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
Diaľnica D1 - obmedzenie
Foto: www.facebook.com.
Z dôvodu opravy vozovky bude od pondelka 22. septembra do piatka 3. októbra čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 v úseku Nemšová – Ilava.

Ako ďalej informovala trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, oprava bude zahŕňať odfrézovanie pôvodných asfaltových vrstiev a pokládku nového asfaltu, pričom doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

„Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a sledovali aktuálnu dopravnú situáciu. Vaša ohľaduplnosť a pozornosť prispeje k bezpečnosti a plynulosti premávky,“ uviedla Krajčíková.

