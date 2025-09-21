Na diaľnici D1 medzi Nemšovou a Ilavou bude pre obmedzenia doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu - FOTO

Z dôvodu opravy vozovky bude od pondelka 22. septembra do piatka 3. októbra čiastočne uzavretý vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 v úseku Nemšová – Ilava.
Ako ďalej informovala trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, oprava bude zahŕňať odfrézovanie pôvodných asfaltových vrstiev a pokládku nového asfaltu, pričom doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
„Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a sledovali aktuálnu dopravnú situáciu. Vaša ohľaduplnosť a pozornosť prispeje k bezpečnosti a plynulosti premávky,“ uviedla Krajčíková.