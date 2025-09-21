Roky sa na ňu sťažovali, teraz ju konečne obnovia. Cesta medzi Vikartovcami a Tepličkou sa dočká opravy

Cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou v okrese Poprad čaká oprava. Krajskí cestári sa do prác na približne štvorkilometrovom úseku pustia v polovici októbra, ukončiť ich chcú ešte do zimy. Informoval o tom generálny riaditeľ Správy a údržby ciestPrešovského samosprávneho kraja (PSK)Marcel Horváth.
Obnova cesty bola dlhodobo v pláne, vodiči sa na tento úsek sťažovali už roky. „Reálne oprávnených sťažností je veľa. Keďže sme sa zaoberali vždy nejakými dôležitými vecami, zosuvmi, mostami, tento úsek sme len opravovali, plátali, dorábali sme priepusty,“ opísal Horváth. Avizované práce budú robiť za plnej uzávery cesty.
„Ide o veľmi úzky úsek cesty, vedie cez les, sú tam serpentíny, stúpania,“ priblížil generálny riaditeľ Správy a údržby ciest PSK. Rozpočtový náklad predstavuje podľa jeho slov približne 150-tisíc eur na jeden kilometer. „Natiahneme tam nejakú vyrovnávaciu vrstvu, ktorá vyrovná všetky nerovnosti, a následne konštantnú fixnú hrúbku asfaltu podľa normy,“ dodal.
Kraj chce zároveň nechať obnoviť križovatku pri vstupe do Liptovskej Tepličky, ktorá spája aj cesty na Vikartovce a Šuňavu. Na pláne je tiež oprava časti úseku cesty za Tepličkou v smere na Šuňavu. „Nepôjde o celý úsek do Šuňavy, v tomto roku opravíme tri kilometre. Vychádza to z toho, koľko je peňazí, zároveň technologicky už nedokážme spraviť viac, pretože sa dostaneme niekde do polovice novembra, a tam už nemá zmysel plánovať niečo, čo sa reálne kvalitne urobiť nedá,“ skonštatoval Horváth, čím poukázal na blížiacu sa zimu.