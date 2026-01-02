Vlaky majú byť bezpečnejšie aj pohodlnejšie, ZSSK ohlasuje rozsiahle zmeny v roku 2026

V novom roku bude jednou z priorít Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) bezpečnosť železničnej dopravy. Spoločnosť nadviaže na opatrenia, ktoré boli prijaté v uplynulom období, rozširuje aj technické a organizačné riešenia zamerané na ochranu cestujúcej verejnosti a zamestnanectva.
Ako informovali z odboru komunikácie ZSSK, v tomto roku obstará a nainštaluje záznamové zariadenia BlackBox na desiatky hnacích vozidiel. Vďaka tomu bude možné presnejšie vyhodnocovanie mimoriadnych udalostí aj kontrola dodržiavania bezpečnostných postupov.
Rozširovanie systému ETCS a nové lokomotívy
„Záväzným opatrením je aj zavedenie kamier pre rušňovodičov vyplývajúce z Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy schváleného vládou. Ich cieľom je ochrana zamestnancov, prevencia incidentov a objektívne riešenie mimoriadností,“ uvádza prepravca.
Doplnil, že pokračuje aj rozširovanie európskeho zabezpečovacieho systému ETCS, už v uplynulom roku disponovalo palubnými jednotkami približne 90 percent vlakov ZSSK jazdiacich po tratiach s aktívnym traťovým ETCS. V aktuálnom roku pribudnú do flotily aj nové lokomotívy Siemens Vectron, ktoré sú daným systémom štandardne vybavené. „Súčasťou bezpečnostných opatrení zostáva aj pokračovanie spolupráce s Policajným zborom, ktorej cieľom je vyšší pocit bezpečia vo vlakoch,“ doplnili z odboru komunikácie ZSSK.
ZSSK zaznamenala viac ako 600 vylúčení z prepravy, v polovici prípadov musela zasiahnuť aj polícia
Medzi hlavné záväzky ZSSK na rok 2026 patrí aj zvyšovanie komfortu a čistoty vo vlakoch. Dopravca pokračuje v systematických opatreniach, ktoré priamo vplývajú na zážitok z cestovania a aj v tomto roku bude na vybraných spojoch pokračovať priebežné čistenie počas jazdy a dôsledný monitoring kvality čistoty.
Občerstvenie a vybavenie moderných vozidiel
Zlepšuje sa aj ponuka občerstvenia, a to najmä prostredníctvom automatov a postupnými úpravami sortimentu podľa dopytu cestujúcich. „Nové a modernizované vozidlá budú štandardne vybavené klimatizáciou, Wi-Fi pripojením, USB zásuvkami a modernými informačnými systémami. Na regionálne trate bude nasadených už 45 regionálnych jednotiek RegioPanter a ZSSK využije 15 moderných rušňov Siemens Vectron v diaľkovej doprave,“ uviedol prepravca.
ŽSR úspešne ukončili prvú etapu modernizácie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Doplnil, že počas tohto roka by mala do prevádzky pribudnúť prinajmenšom jedna veľkokapacitná dvojposchodová jednotka KISS. Financovaná bude z Plánu obnovy, ďalšie jednotky sú plánované v grafikone 2026/2027. „Zlepšenie komfortu sa dotkne aj regionálnej dopravy. Modernizácia motorových jednotiek 813 „Bageta“ prinesie nové sedadlá, klimatizáciu a modernizované toalety, čo zlepší kultúru cestovania na tratiach, kde tieto vlaky premávajú,“ uvádza ZSSK.
Dopĺňa, že v rámci zvyšovania komfortu bude obnovená aj nočná doprava, v roku 2026 spúšťa modernizáciu desiatich lôžkových vozňov. Prinesú klimatizované a uzamykateľné kupé, nové sociálne zariadenia, Wi-Fi pripojenie aj vyšší štandard čistoty. Zmodernizované vozne by sa mali objaviť v prevádzke už počas tohto roka.
Viac rušňovodičov a lepšia príprava personálu
V tomto roku bude ZSSK klásť dôraz aj na posilnenie počtu rušňovodičov, ich prípravu a lepšie pracovné podmienky, ktoré priamo vplývajú na plynulosť a bezpečnosť dopravy.
„ZSSK sa dlhodobo zameriava na nábor a prípravu nových rušňovodičov, ktorí sú nevyhnutní pre stabilitu prevádzky najmä v regiónoch. V roku 2025 otvorila ZSSK historicky najviac kurzov rušňovodičov a v tomto trende plánuje pokračovať aj v roku 2026, aby dokázala udržať plánovaný rozsah dopravy,“ uviedol dopravca. Výcvik rušňovodičov, nových aj súčasných, posilní moderný trenažér v rámci ZSSK Akadémie.
ZSSK pokračuje v zlepšovaní nočnej železničnej dopravy, investuje do desiatich nových lôžkových vozňov
Umožní im realistický nácvik jazdných situácií, mimoriadností aj bezpečnostných postupov, a to bez rizika pre reálnu prevádzku. Prispeje tak k vyššej bezpečnosti aj lepšej pripravenosti personálu.
„Súčasťou zvyšovania kvality služieb pre cestujúcich je aj technicko-hygienická údržba vlakov. V roku 2026 budú existujúce strediská technicko-hygienickej údržby plne funkčné, čo umožní rýchlejšie obracanie súprav, lepšiu čistotu a efektívnejšiu prevádzku. ZSSK má zároveň ambíciu v prípade získania financovania z eurofondov začať s výstavbou ďalších stredísk v Žiline a Košiciach, čím sa posilnia údržbové kapacity v kľúčových železničných uzloch,“ uvádza prepravca, zdôrazňujúc, že investície do personálu a údržby sú priamo prepojené s kvalitou cestovania, spoľahlivosťou spojov aj jeho schopnosťou zabezpečovať verejnú železničnú dopravu aj v budúcnosti.