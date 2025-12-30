Hodinový takt medzi Bratislavou a Košicami sa ukázal ako funkčný koncept, cestujúcim prináša tri kľúčové benefity

Hodinový takt medzi Bratislavou a Košicami priniesol o 25 percent viac cestujúcich, ukazuje sa tak ako funkčný model diaľkovej dopravy. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá po roku zhodnotila zavedenie hodinového taktu expresných vlakov na hlavnej linke Bratislava – Žilina – Košice.
Výsledky potvrdili, že ide o funkčný a cestujúcimi využívaný koncept. Priniesol totiž vyššiu dostupnosť spojení, prehľadnejší cestovný poriadok a nárast počtu prepravených cestujúcich o 25 percent oproti obdobiu predtým.
„Obsadenosť pri vybraných expresných spojoch v tzv. silné dni (piatky a víkendy) sa pohybuje aj na úrovni 95 percent, pričom priemerná obsadenosť expresov je približne 65 percent,“ spresnila ZSSK.
Posilnenie ponuky spojení
Ako ďalej spoločnosť spresnila, zavedením diaľkového vlaku každú hodinu došlo k výraznému posilneniu ponuky spojení medzi západom a východom Slovenska. Počet diaľkových vlakov na linke Bratislava – Žilina – Košice narástol z pôvodných 22 na 40 denne, z čoho 30 tvoria expresné vlaky v celej trase. Ďalších osem expresov jazdí v časti trasy a ponuku pritom dopĺňajú aj dva nočné rýchliky Zemplín.
Rok 2025 bol pre ZSSK plný zmien a stabilizácie. Priniesol vyšší počet cestujúcich, ale aj nehodové udalosti
ZSSK podotkla, že expresné vlaky Kriváň zvládnu celú trasu pod päť hodín. „Hodinový takt priniesol cestujúcim to, čo všetci od modernej diaľkovej dopravy očakávame – jednoduchosť, pravidelnosť a istotu spojenia v priebehu celého dňa. Zároveň sa nám podarilo lepšie rozložiť dopyt medzi jednotlivé vlaky a zvýšiť celkovú kapacitu na trati,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Ľahko zapamätateľný cestovný poriadok
Hodinový takt podľa slov ZSSK prináša v praxi pre cestujúcich tri kľúčové benefity, a to ľahko zapamätateľný cestovný poriadok, vyššiu dostupnosť spojenia počas celého dňa a komfortnejšie cestovanie vďaka lepšiemu rozloženiu obsadenosti vlakov.
„Celková kapacita expresov na linke Košice – Bratislava je v priemere 17,5 tisíca miest na sedenie denne, čo umožňuje prepraviť viac cestujúcich bez preplnených spojov. Z toho je 41 percent miest povinne miestenkových a zvyšných 59 percent vo voľnej časti, kde si môže cestujúci dobrovoľne dokúpiť miestenku za jedno euro,“ priblížila spoločnosť.
ZSSK pokračuje v zlepšovaní nočnej železničnej dopravy, investuje do desiatich nových lôžkových vozňov
Expresné vlaky na tejto linke navyše poskytujú cestujúcim aj širokú paletu služieb, ako napríklad Wi-Fi pripojenie, elektrické zásuvky, informačné systémy, komfortné sedenie či upratovanie vlaku za jazdy. Ak ide o prvú triedu, cestujúci majú k dispozícií vyšší štandard vrátane vody zdarma, donášky jedla na miesto a obsluhy mobilbarom. Vo vozňoch druhej triedy je k dispozícii tichá zóna, detské kupé či dámske kupé a tiež zdvíhacia plošina pre imobilných cestujúcich a možnosť prepravy bicyklov.
„Zároveň dlhodobo sledujeme aj presnosť diaľkových expresov. Tá je vo veľkej miere ovplyvňovaná externými faktormi, ako sú výluky, poruchy infraštruktúry, nehody či nepriaznivé počasie, ktoré dopravca nevie ovplyvniť. Ak sa do hodnotenia započítajú len situácie, ktoré máme pod priamou kontrolou, presnosť všetkých vlakov v roku 2025 dosahuje úroveň 98,83 percenta. Po započítaní aj externých vplyvov je celková presnosť na úrovni 90,14 percenta,“ uzavrela ZSSK.