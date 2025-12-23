ZSSK pokračuje v zlepšovaní nočnej železničnej dopravy, investuje do desiatich nových lôžkových vozňov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oficiálne aktivovala zmluvu na nákup desať modernizovaných lôžkových vozňov, čím pokračuje v zlepšovaní nočnej železničnej dopravy. Súčasne s nadobudnutím účinnosti zmluvy sa ZSSK v súlade s odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) poradilo vyrokovať cenu za desaťročný servis týchto vozňov s približne 24 % zľavou, čo prinesie úsporu viac než tri milióny eur oproti pôvodným plánom.
Kvalita služieb
Dodávateľom je slovenská spoločnosť ŽOS Vrútky. Informoval o tom hovorca ZSSK Ján Baček. Nové vozne budú mať minimálne 30 lôžok, klimatizáciu, sprchy, zásuvky a moderný informačný systém, pričom budú spĺňať súčasné štandardy hygieny, komfortu a súkromia.
ZSSK pripravuje obnovu nočných vlakov, ÚHP odporúča prehodnotiť priority projektu - FOTO
Zmluva o servise obsahuje sankcie a právo na odstúpenie, ak by kvalita služieb nebola dodržiavaná. Prvé vozne by mali začať jazdiť už v roku 2026, najneskôr do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy. Projekt je plne financovaný z investičného rámca ZSSK.
Aktualizácia nočnej dopravy
ZSSK v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR pripravuje aj aktualizáciu koncepcie nočnej dopravy s cieľom optimalizovať kapacity, trasy a cenovú politiku. Plánované zmeny majú viesť k efektívnejšej a príťažlivejšej nočnej železničnej službe, ktorá bude udržateľná a zároveň dostupná pre širokú verejnosť.
Železnice zmodernizujú 33 „Bagiet“. Na ktorých tratiach budú vynovené vlaky premávať? - FOTO
Takisto sa pripravuje prehodnotenie tarifného systému pre lôžkové vozne, pričom ZSSK usilujú o stanovenie férových a jednoduchých cien zohľadňujúcich zvýšený komfort a kvalitu služieb, ktoré nové vozne ponúknu. ZSSK bude verejnosť o podrobnostiach včas informovať.