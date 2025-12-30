ZSSK zaznamenala viac ako 600 vylúčení z prepravy, v polovici prípadov musela zasiahnuť aj polícia

Obdobie okolo Silvestra a Nového roka patrí k najrušnejším dňom v železničnej doprave, keď počet cestujúcich stúpa približne o 20 percent. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto vyzýva cestujúcich, aby počas sviatkov dodržiavali zásady slušného správania a prispeli k bezpečnému a ohľaduplnému cestovaniu.
Ochrana cestujúcich
ZSSK denne vypraví takmer 1 800 vlakov a prepraví viac ako 200-tisíc cestujúcich, pričom ročne jej služby využije približne 70 miliónov ľudí. Spoľahlivosť dopravy zostáva podľa dopravcu vysoká, keď 98,83 percenta spojov jazdí načas v prípadoch, ktoré vie ovplyvniť samotná spoločnosť, a aj po započítaní vonkajších vplyvov dosahuje presnosť viac ako 90 percent.
Počas sviatočných dní ZSSK upozorňuje, že hoci ide o obdobie osláv, vo vlakoch musia platiť pravidlá, ktoré chránia ostatných cestujúcich aj personál. Ak správanie jednotlivcov prekročí prijateľnú hranicu, je podľa dopravcu nevyhnutné privolať Policajný zbor SR.
„Každý takýto zásah však má dopad na všetkých cestujúcich v danom vlaku. Vyžaduje si spomalenie alebo krátke zastavenie spoja a môže mať následný vplyv aj na ďalšie nadväzné spoje, keďže meškanie sa v železničnej prevádzke môže postupne nabaľovať. Bezpečnosť má vždy prednosť pred presnosťou,“ pripomenul dopravca.
Vylúčenie z prepravy
Za posledné tri dni sviatočnej prevádzky od 27. do 30. decembra evidoval dispečing ZSSK 15 prípadov zásahu polície. Vlakvedúci zároveň vylúčili z prepravy deväť cestujúcich, pričom z vlakov bolo celkovo vylúčených 26 osôb. V roku 2025 zaznamenala ZSSK spolu 611 prípadov vylúčenia cestujúcich, najčastejšie pre cestovanie bez lístka, nevhodné alebo vulgárne správanie, vplyv alkoholu či omamných látok alebo fajčenie vo vlaku.
V 342 prípadoch museli vlakvedúcim v komplikovanejších situáciách pomáhať príslušníci Policajného zboru SR, v jednom prípade asistovala mestská polícia. „Pri riešení incidentov vlakvedúci využívajú aj telové kamery, ktoré slúžia ako preventívny nástroj, pomáhajú upokojiť situáciu, chránia zamestnancov aj cestujúcich a poskytujú objektívny záznam priebehu udalosti,“ uviedla spoločnosť.