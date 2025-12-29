Rok 2025 bol pre ZSSK plný zmien a stabilizácie. Priniesol vyšší počet cestujúcich, ale aj nehodové udalosti

Končiaci rok 2025 bol pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) obdobím výrazných zmien a stabilizácie, priniesol nárast počtu cestujúcich, ale aj nehodové udalosti. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, tento rok bol pre ZSSK aj personálne náročný. Posilňovali dopravné profesie, no spoločnosť popritom pokračovala v optimalizácii administratívy a riadenia, s cieľom mať viac kapacít v prevádzke a údržbe, a znížiť potrebu nadčasov.
„ZSSK si zároveň udržala stabilný tím a zvýšila záujem o dopravné profesie. Fluktuácia v spoločnosti klesla na 5,14 percenta, u rušňovodičov dokonca na 3,45 percenta. Viac ako 160 uchádzačov sa pripravuje na pozíciu rušňovodiča. Prijímanie nových zamestnancov podporila náborová kampaň Držíme Slovensko v pohybe a rozšírenie duálneho vzdelávania do 15 škôl,“ uviedol Baček.
Najväčšia modernizácia vozidlového parku
Železničná spoločnosť podľa jeho slov v uplynulom roku pokračovala v historicky najväčšej modernizácii vozidlového parku. Tá má zásadný vplyv na kvalitu, kapacitu i spoľahlivosť železničnej dopravy. Do prevádzky pribudlo päť nových elektrických jednotiek Panter, aj pätica moderných rušňov Siemens Vectron, z celkovo pätnástich prenajatých.
„Rok 2025 bol zároveň kľúčový z pohľadu strategických rozhodnutí. Vedenie ZSSK v tomto roku rozhodlo o realizácii a zmluvnom zabezpečení viacerých veľkých investičných projektov, ktoré určujú podobu osobnej železničnej dopravy na Slovensku na nasledujúce roky,“ dodal Baček.
Ako priblížil, ide najmä o obstaranie ďalších štyroch veľkokapacitných dvojposchodových jednotiek KISS, taktiež obstaranie a podpis zmluvy na hybridné batériové jednotky (BEMU) aj modernizáciu 33 motorových jednotiek Bageta. Rovnako sa to týka obnovy nočnej dopravy, a to prostredníctvom nákupu desiatich modernizovaných lôžkových vozňov. Uzatvorená bola i zmluva na modernizáciu 10 ležadlových vozňov a pokračuje aj príprava ďalších diaľkových elektrických súprav.
„Súčasťou modernizačného balíka je aj rozvoj technického zázemia pre údržbu a servis vlakov. ZSSK v roku 2025 pokračovala v príprave projektov nových technicko-hygienických údržbových stredísk (THÚ) v Košiciach a v Žiline. THÚ sú moderné servisné areály, ktoré umožnia komplexnú údržbu, čistenie, dopĺňanie prevádzkových médií a hygienický servis vlakov na jednom mieste, čím skrátia odstávky vozidiel, zvýšia ich dostupnosť v premávke a zlepšia pracovné podmienky zamestnancov,“ doplnil hovorca ZSSK.
Spoločnosť tiež postupne vyradzuje najstaršie vozidlá. V tomto roku odstavila 32 kusov, čo prispieva k zvyšovaniu spoľahlivosti prevádzky. V premávke je tiež už 91 vozidiel, ktoré disponujú systémom ETCS.
Rekordný počet cestujúcich
Ako Baček uviedol, že ZSSK denne vypravila vyše 1 800 vlakov. Na diaľkovej trase Bratislava – Žilina – Košice národný dopravca zaznamenal rekordný nárast počtu cestujúcich. Po zavedení hodinového taktu expresov Kriváň a Tatran využilo dané spoje o vyše štvrtinu viac cestujúcich, než vlani. Je to najvyťaženejšia trať v sieti ZSSK, pravidelný hodinový takt výrazne zvýšil jej atraktivitu.
„ZSSK dlhodobo sleduje presnosť diaľkových expresných vlakov. Pri zohľadnení len faktorov, ktoré má ZSSK pod priamou kontrolou, dosiahla presnosť vlakov v roku 2025 úroveň 98,83 percenta. Po započítaní externých vplyvov, ako sú výluky, poruchy infraštruktúry, nehody či nepriaznivé počasie, dosahovala celková presnosť 90,14 percenta,“ dodal Baček.
Ako uviedol hovorca národného prepravcu, v uplynulom roku spoločnosť výrazne zlepšila aj ďalšie služby pre cestujúcich. Spomenul napríklad zjednodušenie cestovania pre cestujúcich s nárokom na 100-percentnú zľavu. Tí si už v regionálnych vlakoch nepotrebujú vyzdvihnúť takzvaný „nultý lístok“.
Zavedený bol aj poplatok za servis, a to jedno euro pri nákupe v pokladnici a tri eurá u vlakvedúceho, s cieľom motivovať cestujúcu verejnosť k prechodu na digitálne kanály. Baček poukázal, že v roku 2025 sa vyše 70 percent všetkých lístkov sa predalo cez digitálne kanály, ako sú mobilná aplikácia, e-shop a SMS.
Lístky možno kúpiť aj na pošte
Pripomenul tiež, že cestovné lístky si možno kúpiť aj na viac než 1 300 poštách po celom Slovensku. Na palube vlakov tiež ZSSK poskytuje služby ako dámske kupé, tichú zónu či nový koncept v detských kupé. Všetky denné diaľkové vlaky a 80 percent regionálnych vlakov tiež disponujú klimatizáciou, dostupné sú aj Wi-Fi a elektrické zásuvky.
„Na trase Bratislava – Košice je radenie reštauračných vozňov zabezpečené na 91 percent, tam kde nie je reštauračný vozeň sú mobilné bary, novinkou je objednávka jedla cez QR kód v 1. triede expresov na hlavnej trati,“ doplnil Baček.
Cez viaceré digitálne kanály funguje aj real-time komunikácia o mimoriadnych udalostiach, počas roka sa zlepšilo i prepojenie Kontaktného centra ZSSK s dispečingom a sociálnymi sieťami. V rámci vernostných programov priniesla ZSSK nový detský program Vlaková patrola, v Zákazníckych centrách ZSSK si v rámci neho deti môžu vyzdvihnúť zaujímavé odmeny.
„Prieskum spokojnosti ZSSK v 3. štvrťroku potvrdil rastúci záujem o cestovanie vlakom a vyššiu ochotu cestujúcich odporučiť vlakovú dopravu. Index celkovej spokojnosti dosiahol 65,3 bodu (zdroj Go4insight). ZSSK zlepšila aj bezpečnostné opatrenia. Po roku zavedenia telových kamier (419 ks) pre vlakvedúcich došlo vo vlakoch k poklesu incidentov o päť percent a celkovo zníženiu agresivity voči personálu o 21 percent,“ dodal Baček.
Štát objednal viac vlakových kilometrov
V končiacom roku 2025 si štát u ZSSK objednal o približne 12 percent viac vlakových kilometrov vo verejnom záujme než v predošlom období, pričom maximálna ročná úhrada na zabezpečenie tejto verejnej služby dosiahla 454 miliónov eur. Národný dopravca pokračoval aj v investičných a modernizačných projektoch, zameraných na zlepšenie kvality služieb pre cestujúcich a zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy.
„Rok 2025 priniesol aj smutné momenty – nehody pri Jablonove nad Turňou a Pezinku. ZSSK spolu s Ministerstvom dopravy SR a ŽSR reagovala zostavením Akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý sa začal napĺňať,“ uviedol Baček.
Dodal, že medzi opatreniami Akčného plánu možno nájsť rozširovanie vybavovania vozidiel palubnými jednotkami ETCS, zavádzanie telových kamier pre rušňovodičov, zintenzívnenie školení a výcviku rušňovodičov, ale aj zlepšovanie spolupráce s dispečingom a riadením prevádzky či posilnenie komunikácie o mimoriadnostiach voči cestujúcim aj zamestnanectvu.
V tomto roku tiež ZSSK rozšírila ponuku spojov, zlepšila služby pre cestujúcich, stabilizovala tím a pokračovala v modernizácii vozidiel aj technológií. „Rok 2025 potvrdil, že železnica má na Slovensku pevné miesto ako každodenná verejná služba,“ uzavrel Baček.