ZSSK plánuje v roku 2026 posilniť digitálne služby a zlepšiť kvalitu aj dostupnosť dopravy

Medzi hlavnými piliermi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v roku 2026 bude aj rozvoj digitálnych služieb. Ako priblížili z odboru komunikácie ZSSK, cieľom je zjednodušiť, zrýchliť a sprehľadniť cestovanie vlakom pre všetky skupiny cestujúcich.
Aplikácia IDeme vlakom
„Mobilná aplikácia IDeme vlakom umožňuje digitálny nákup cestovných lístkov, správu zliav a zákaznícke konto ZSSK. V priebehu roka 2026 pribudne možnosť elektronického preukazu, ktorý umožní preukazovanie nároku na zľavu priamo v mobilnej aplikácii bez potreby fyzickej karty,“ uviedol prepravca.
Avizuje tiež pilotné testovanie systému check-in/check-out. V rámci neho si cestujúci označí začiatok a koniec cesty a systém mu automaticky vypočíta najvýhodnejšie cestovné. Pripravované je aj zavedenie nového predajného systému, ktorý by mal prepojiť e-shop, mobilnú aplikáciu a pokladnice do jednotného riešenia. V rámci tejto zmeny by modernizáciou mali prejsť aj zákaznícke centrá, v pláne je aj rýchlejšie vybavovanie podaní.
„Novinkou bude nákup cestovných lístkov priamo cez portál cp.sk, čím sa rozšíria dostupné predajné kanály pre cestujúcich. ZSSK zároveň zvýši počet kontrol vo vlakoch so samoobslužným výpravným systémom a naďalej platí zásada ,bez lístka sa nejazdí‘, ktorá zabezpečuje férové podmienky pre všetkých,“ dopĺňa ZSSK.
Vlaková patrola
V novom roku bude pokračovať aj projekt Vlaková patrola, zameraný je najmä na rodiny s deťmi a mladých cestujúcich.
„Deti zbierajú pečiatky a odmeny, spoznávajú prácu železničiarov a učia sa pravidlám bezpečného cestovania, čím ZSSK podporuje pozitívny vzťah k verejnej doprave už od útleho veku,“ pripomína prepravca.
ZSSK tiež v roku 2026 avizuje pokračovanie v efektívnom a zodpovednom hospodárení, v nadväznosti na čiastkovú zmluvu so štátom na zabezpečenie osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme. Čiastková zmluva na aktuálny rok, uzavretá s Ministerstvom dopravy SR, určuje rozsah výkonov približne na úrovni predchádzajúceho roka. Ide o bezmála 41 miliónov vlakových kilometrov, pričom finančný limit je vo výške 430,4 milióna eur. Zmluvu možno nájsť v Centrálnom registri zmlúv.
„Rozsah výkonov umožňuje ZSSK plánovať prevádzku aj investície s dôrazom na hospodárnosť a udržateľnosť a zároveň zachovať dostupnosť verejnej železničnej dopravy pre cestujúcich. Spoločnosť optimalizuje sieť predajných miest tam, kde dlhodobo klesol dopyt, keďže cestujúci čoraz viac využívajú digitálny nákup cestovných lístkov alebo nákup prostredníctvom pôšt,“ uviedla spoločnosť.
Liberalizácia trhu
ZSSK doplnila, že sa tiež systematicky pripravuje na liberalizáciu trhu osobnej železničnej dopravy, a to napríklad prostredníctvom modernizácie vozidlového parku, úpravou organizačnej štruktúry, zjednodušovaním interných procesov či rozvojom digitálnych služieb, ale aj budovaním silnej a dôveryhodnej zákazníckej značky.
„Cieľom je, aby ZSSK dokázala poskytovať stabilnú verejnú službu aj v konkurenčnom prostredí a zároveň zvyšovala kvalitu a dostupnosť dopravy pre cestujúcich pri zodpovednom hospodárení s verejnými zdrojmi,“ uzavrel prepravca.