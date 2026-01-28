V Trnave začína na linkách mestskej dopravy jazdiť 17 elektrobusov – VIDEO, FOTO

Na linky mestskej dopravy v Trnave nasadí spoločnosť ARRIVA od začiatku februára prvé elektrobusy. Postupne bude jazdiť po meste 17 bezemisných vozidiel vo farbách mesta, čo je polovica všetkých autobusov potrebných na zabezpečenie mestskej dopravy v Trnave.
Na nákup nízkopodlažných autobusov na elektrický pohon s príslušenstvom a vybudovanie potrebnej nabíjacej infraštruktúry získal dopravca vďaka podpore mesta nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 12 miliónov eur z Programu Slovensko.
Technické parametre nových elektrobusov
Podľa primátora Trnavy Petra Bročku bolo dlhodobým cieľom mesta získanie externých zdrojov financovania na elektrické autobusy, pretože nákup z vlastných ipeňazí nebol reálny. Samotná prevádzka autobusov na elektrický pohon bude nielen ekologickejšia a tichšia, ale aj efektívnejšia.
„Bude sa robiť určitý prepočet nákladov medzi mestom a dopravcom. Všetky ušetrené peniaze investujeme do zvýšenia frekvencie dopravy a navýšenia vozokilometrov, ktoré sa najazdia počas dňa,“ vysvetlil Bročka. Či raz budú všetky autobusy v Trnave jazdiť na elektrický pohon záleží podľa neho len od toho, či budú k dispozícii ďalšie externé zdroje financovania.
Viaceré mestá v Trnavskom kraji podporia Európsky týždeň mobility, v Hlohovci bude celý týždeň MHD zadarmo
Nízkopodlažné mestské elektrobusy Iveco Streetway ELEC s dĺžkou 12 metrov sú vybavené tromi dvojkrídlovými vstupnými dverami a odvezú až 90 cestujúcich. Plne nízkopodlažné vyhotovenie zabezpečuje bezbariérový nástup a výstup aj pre cestujúcich s detskými kočíkmi a zníženou pohyblivosťou.
Pohon zabezpečuje trakčný elektromotor VOITH s maximálnym výkonom 310 kW, napájaný lítium-iónovými batériami typu NMC najnovšej generácie s celkovou inštalovanou kapacitou 345 kWh, ktoré vďaka modulárnej koncepcii poskytujú spoľahlivý dojazd a optimalizované nabíjanie pre potreby mestskej dopravy.
Výbava vozidiel a záväzky dopravcu
„Elektrické autobusy nám ako dopravcovi otvárajú nové možnosti, ako aj naďalej poskytovať našim cestujúcim spoľahlivú službu, ktorá im poskytuje vysokú úroveň komfortu aj bezpečnosti. Technologická inovácia, ktorú sme predstavili obyvateľom Trnavy, nie je cieľ, ale cesta, ako zvyšovať udržateľnosť a kvalitu života v našich mestách,“ uviedla Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.
Trnavčania zostali verní pohodliu, bonus za parkovanie ďalej od bydliska využilo minimum rezidentov
Súčasťou štandardnej výbavy nových elektrobusov je klimatizácia priestoru pre cestujúcich aj vodiča, moderný informačný systém s vnútornými a vonkajšími LED panelmi, kamerový systém pre zvýšenie bezpečnosti vo vozidle aj mimo neho, USB nabíjacie porty a vyhradený priestor pre osoby na invalidnom vozíku a detské kočíky. Vozidlá sú dodané vo farebnom vyhotovení podľa dizajn manuálu mesta Trnava
Spoločnosť Arriva sa k obnove vozového parku zaviazala v zmluve s mestom v roku 2021. V tom istom roku nakúpila 17 nových autobusov s dieslovým pohonom s normou Euro 6. Ďalších 17 má podľa zmluvy vymeniť najneskôr v roku 2026, v tomto prípade už ide o autobusy na elektrický pohon.