Počas víkendu nebudú v bratislavskej Karlovej Vsi premávať električky, linka 9 bude mať skrátenú trasu

Záver januára prinesie víkendovú výluku električiek v Bratislave – Karlovej Vsi, ktorá je nevyhnutná pre výstavbu novej trolejbusovej trate. Informuje o tom hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB)Jozef Vozár. „Vo februári zároveň so začiatkom letného semestra na vysokých školách obnovíme štandardný prevádzkový režim na vysokoškolských linkách,“ skonštatoval.
Premávka električiek bude z dôvodu pokračujúcej výstavby trolejbusovej trate vylúčená počas víkendu 31. januára a 1. februára. Počas výluky bude premávať linka 4 v úseku Dúbravka – Karlova Ves a Chatam Sófer – Stn. Nové Mesto / Zlaté piesky. „Dopravu v úseku Karlova Ves – Chatam Sófer zabezpečí náhradná autobusová linka X4,“ priblížil hovorca. Linka 9 bude premávať na skrátenej trase Ružinov – Chatam Sófer.
V pondelok 2. februára budú všetky linky bratislavskej MHD premávať v režime Pracovné dni – školské prázdniny, z dôvodu polročných školských prázdnin. „V nadväznosti na začiatok letného semestra na vysokých školách bude od pondelka 9. februára opätovne vypravená autobusová linka 184,“ spresnil hovorca. Od pondelka 16. februára začnú premávať v štandardnom režime Pracovné dni – školský rok aj linky 31 a 39.