Košice plánujú dostavbu cyklochodníka od Cvičnej skaly po Alpinku, mesto už začína s terénnymi úpravami - FOTO

Mesto pripomenulo, že dlhodobo investuje do rozširovania a skvalitnenia už existujúcej cyklistickej infraštruktúry.
Cyklochodník od Cvičnej skaly po Alpinku, Košice
Na území Mestských lesov Košice v úseku od Cvičnej skaly po Alpinku sa začína výrub stromov. Terénne úpravy budú trvať do konca februára. Ako informovalo mesto Košice, dôvodom je dostavba cyklochodníka v Čermeľskom údolí. Predpokladaná hodnota investície je 5,5 milióna eur, prostriedky by mali pochádzať najmä z eurofondov.

Ešte minulý rok vo februári o tom rozhodla Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice. Samospráva priblížila, že projekt má vydané právoplatné stavebné povolenie a čoskoro má byť vyhlásené verejné obstarávanie. Mesto tiež očakáva, že v údolí Čermeľského potoka by sa stavebné práce mohli začať už v máji tohto roka.

Prepojenie má pomôcť aj zlepšeniu dopravnej situácie

Cyklochodník bude prechádzať aj cez koľaje Detskej železnice blízko železničného priecestia neďaleko obľúbeného bufetu pri ceste z Alpinky na Jahodnú. Jeho výstavbou dôjde k vytvoreniu cyklistickej komunikácie, ktorá poskytne kvalitný a bezpečný priestor pre prejazd cyklistov. Mesto predpokladá výrazné zvýšenie záujmu cyklistov, ktorí budú počas roka prechádzať Čermeľským údolím. Na trase sú takisto navrhnuté dve odpočívadlá, fitness park, lavičky, koše a infotabule,“ uvádza mesto Košice.

Pripomenulo, že v súčasnosti sa bicyklom možno presúvať len po vyťaženej a nebezpečnej ceste II/547 alebo kopcovitým terénom po modrej turistickej značke na Alpinku, prípadne po ceste, ktorou premáva MHD na Bankov a späť po Starej spišskej ceste.

Nové cyklistické prepojenie má pomôcť aj zlepšeniu dopravnej situácie na ceste II/547 medzi Čermeľom a Alpinkou, ktorú zvyknú využívať desiatky cyklistov smerujúce do obľúbenej rekreačnej lokality, kde začínajú viaceré cyklotrasy v Mestských lesoch.

Investície do cyklistickej infraštruktúry

Mesto tiež pripomenulo, že dlhodobo investuje do rozširovania a skvalitnenia už existujúcej cyklistickej infraštruktúry. „Som veľmi rád, že po piatich rokoch vybavovania rôznych povolení sme naň koncom roka 2025 získali stavebné povolenie. Aj vďaka eurofondom dokážeme meniť Košice na mesto, kde sa dobre jazdí. Do leta 2028 by sme chceli vybudovať nový 2,81 kilometra dlhý úsek. Ten sa napojí na už existujúci cyklochodník, zatiaľ končiaci pri cvičnej skale Rokodromo. Konečne tam budeme môcť dotiahnuť trasu Čermeľským údolím do podoby, akú si zaslúži,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Samospráva pripomenula, že v súčasnosti prebieha výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov na Gemerskej ulici, v koridore medzi ulicami Rastislavova a Alejová. V pláne je tiež v tomto roku začať s výstavbou cyklochodníka Mončí potok v Ťahanovskom lesoparku či rekonštrukciami chodníkov pre chodcov a cyklistov na Južnej triede a pri minerálnom prameni Gajdovka na Aničke.

