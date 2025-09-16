Viaceré mestá v Trnavskom kraji podporia Európsky týždeň mobility, v Hlohovci bude celý týždeň MHD zadarmo

Európsky týždeň mobility (ETM) sa opäť uskutoční v dňoch 16. – 22. septembra, jeho tohtoročnou témou je Mobilita pre všetkých. Mestá Trnava, Piešťany a Senica pri tejto príležitosti podporia Deň bez áut 22. septembra poskytnutím mestskej dopravy zadarmo pre všetkých.
V Hlohovci bude už tradične mestská autobusová doprava bezplatná počas celého týždňa. Kolektívy žiakov základných škôl sa zase môžu zapojiť do výtvarnej súťaže spoločnosti ARRIVA o balíčky výtvarných pomôcok, každý v hodnote 250 eur.
Kampaň vyvrcholí Dňom bez áut
Tohtoročná téma ETM 2025 podľa spoločnosti ARRIVA zdôrazňuje, že dostupná a bezpečná doprava má byť prirodzenou voľbou naozaj pre každého. Cieľom je podporiť riešenia, ktoré robia verejnú dopravu, chôdzu a cyklistiku dostupnými, cenovo prijateľnými, inkluzívnymi a bezpečnými.
V Trnavskom kraji ETM odštartuje ARRIVA v Piešťanoch, kde v čase od 10:00 do 15:00 pripravila okružné jazdy nízkopodlažným elektrobusom MAN Lions City 10C.
V meste Senica si 18. septembra budú môcť záujemcovia vyskúšať zdieľané bicykle systému Senica Bajk – prvých 10 minút bude zadarmo. Kampaň vyvrcholí Dňom bez áut, ktorý si Trnavský kraj aj celá Európa pripomenie už tradične v pondelok 22. septembra.
Presadnúť do MHD je každý rok jednoduchšie
„V spolupráci s objednávateľmi verejnej autobusovej dopravy, ktorými sú mestá a samosprávne kraje, sa dlhodobo snažíme zlepšovať mobilitu a prinášať ľuďom pohodlné a bezpečné spojenia. Európsky týždeň mobility je pre nás príležitosťou ukázať, že presadnúť z auta do verejnej dopravy je každý rok jednoduchšie,“ povedal Michal Horák, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA na Slovensku.
„Počas Dňa bez áut 22. septembra umožníme cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Trnave zadarmo. Chceme povzbudiť najmä tých, ktorí zatiaľ nevyužívajú verejnú dopravu, aby vyskúšali autobus namiesto auta. Zistia, že tento spôsob dopravy je nielen praktický a ekologický, ale aj pohodlný,“ zdôraznil primátor Trnavy Peter Bročka.
Európsky týždeň mobility je celoeurópska kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu organizovaná Európskou komisiou od roku 2002. Dáva príležitosť samosprávam vyskúšať si inovatívne riešenia, vyvolať diskusiu s verejnosťou, prezentovať svoje plány aj realizované opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu verejného zdravia, kvality života, k spravodlivému rozdeleniu verejného priestoru, k čistej mobilite a udržateľnej mestskej doprave. Koná sa každý rok v termíne od 16. do 22. septembra.