Trnavčania zostali verní pohodliu, bonus za parkovanie ďalej od bydliska využilo minimum rezidentov

Mesto Trnava ponúklo 300 eur na rok tým obyvateľom sídliska Na Hlinách, ktorí sa vzdajú možnosti parkovať svoje autá pred ich bytovými domami. Vybavilo im 50 parkovacích miest o kúsok ďalej, na Veternej ulici pred hypermarketom Tesco. K zaparkovaným autám by mali od svojich bydlísk približne 200 až 400 metrov.
Záujem prejavilo len 13 vodičov
Záujem o túto ponuku prejavilo podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej 13 vlastníkov vozidiel, ktorí majú od 1. septembra vydanú parkovaciu kartu Rezident zóny Extra a využívajú prenajaté parkovacie miesta.
Cieľom ponuky zaplatiť za parkovanie ďalej od svojho bydliska bolo aspoň čiastočne zlepšiť situáciu s parkovaním v lokalite s dlhodobým nedostatkom parkovacích miest. Keďže z polstovky prenajatých miest bolo obsadených len 13, zvyšok dostala k dispozícii spoločnosť VUJE, ktorá má neďaleko svoje sídlo. Tá si za ne podľa Veroniky Majtánovej platí.
Ponuka dorazila priamo do schránok
Obyvatelia vybraných lokalít dostali ponuku s možnosťou získať 300 eur priamo do svojich schránok. Aj keď by parkovali trochu ďalej od svojich bytov, vďaka karte Rezident zóny Extra by im zostali všetky ďalšie výhody rezidentov.
V lokalite Na hlinách už samospráva podľa primátora Trnavy Petra Bročku narazila pri budovaní nových parkovacích miest na limity, nové tam už vo väčších počtoch pribudnúť nemôžu. Mesto Trnava má k dispozícii projektovú dokumentáciu na parkovací dom v tomto území, kedy sa s jeho výstavbou začne, zatiaľ nie je jasné.
Mesto Trnava podľa zmluvy zaplatí za 50 prenajatých parkovacích miest 6150 eur za rok. Za jedno parkovacie miesto je to 100 eur plus DPH.