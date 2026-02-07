Nová regulácia tachografov rozšíri ich používanie, preprava menších zásielok sa tak zásadne zmení

Ako stabilná a ekonomicky efektívnejšia alternatíva sa podľa odborníkov javí zberná preprava, ktorá funguje na princípe pravidelných liniek a pevne stanovených harmonogramov.
Od 1. júla 2026 vstúpi do platnosti nová regulácia tachografov, ktorá rozšíri povinnosť ich používania aj na ľahké úžitkové vozidlá nad 2,5 tony v medzinárodnej nákladnej doprave. Zmena sa dotkne najmä prepravy menších zásielok a môže ovplyvniť náklady, tranzitné časy aj dostupnosť dopravných kapacít v celej Európe.

Zasiahnutý bude aj segment ľahkých vozidiel

Tachografy slúžia na kontrolu dodržiavania časov jazdy a odpočinku vodičov a prispievajú k bezpečnosti cestnej premávky. Doteraz sa povinnosť ich používania vzťahovala najmä na ťažké nákladné vozidlá, po novom však zasiahne aj segment ľahkých úžitkových vozidiel, ktorý fungoval vo flexibilnejšom režime.

Najvýraznejší dopad sa očakáva pri preprave menších zásielok, ktoré nezaplnia celý kamión. V praxi ide najmä o dodávkovú prepravu, pri ktorej je tovar jedného zákazníka prepravovaný samostatným vozidlom. Tá je síce rýchla a flexibilná, no zároveň výrazne drahšia než zberná preprava. Podľa prepočtov logistickej spoločnosti Dachser môže byť rozdiel v nákladoch v závislosti od vzdialenosti a destinácie o 40 až 50 percent.

Ak budú dodávkoví dopravcovia chcieť pri dodržiavaní novej legislatívy zachovať súčasné tranzitné časy, budú musieť nasadiť ďalšieho vodiča, čo povedie k nárastu nákladov. Alternatívou bude predĺženie času prepravy, čím sa dodávková doprava na stredné a dlhé vzdialenosti stane menej konkurencieschopnou.

Podmienky prepravy sa zásadne zmenia

Podľa regionálneho riaditeľa pre juhovýchodnú Európu spoločnosti Dachser Romana Stoličného tak nová regulácia tachografov zásadne mení podmienky prepravy menších zásielok v rámci Európy. „Firmy budú musieť pri plánovaní logistiky systematickejšie zohľadňovať nielen náklady a tranzitné časy, ale aj legislatívne požiadavky a dlhodobú udržateľnosť. Ide o prirodzený impulz na prehodnotenie existujúcich modelov prepravy,“ uviedol Stoličný.

Ako stabilná a ekonomicky efektívnejšia alternatíva sa podľa odborníkov javí zberná preprava, ktorá funguje na princípe pravidelných liniek a pevne stanovených harmonogramov. Vďaka lepšiemu využitiu kapacít je nákladovo výhodnejšia a zároveň environmentálne udržateľnejšia, keďže emisie na jednu prepravenú jednotku sú nižšie než pri samostatnej dodávkovej doprave.

Slovensko má v tomto segmente výhodu v podobe strategicky umiestneného logistického uzla v Lozorne, z ktorého denne vyrážajú pravidelné linky do hlavných európskych destinácií. Zberná logistika tak umožňuje doručenie zásielok napríklad do Nemecka do 48 hodín, do Francúzska do 72 hodín a do Španielska do 96 hodín pri zachovaní stabilných tranzitných časov a transparentného sledovania zásielok.

