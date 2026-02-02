NDS predala vlani takmer šesť miliónov diaľničných známok, medziročne viac o 8,6 percenta

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predala v minulom roku takmer šesť miliónov diaľničných známok, čo predstavuje medziročný nárast o 8,6 percenta. Najobľúbenejším typom medzi motoristami zostala 10-dňová diaľničná známka, ktorej sa predalo približne 2,5 milióna kusov, teda necelá polovica zo všetkých predaných známok.
Ako informovala NDS, druhým najžiadanejším typom bola jednodňová diaľničná známka, ktorú diaľničiari zaradili do portfólia len nedávno. Motoristi si jej zakúpili 1,5 milióna kusov. Nasleduje 365-dňová známka s predajom na úrovni 1,2 milióna kusov a 30-dňová známka, ktorú si vybralo približne 600-tisíc vodičov. Najsilnejšie predaje zaznamenala NDS počas letných mesiacov júl a august, keď sa predalo spolu takmer 1,5 milióna známok.
Domáci tvorili takmer polovicu
Diaľničné známky si kupovali najmä domáci motoristi, ktorí tvorili takmer polovicu všetkých nákupov. Českí vodiči si zakúpili takmer milión známok, pričom výnos z ich nákupov medziročne vzrástol o šesť percent. Rast výnosov zaznamenala NDS aj pri rakúskych motoristoch, a to o 13 percent, a pri rumunských o 10 percent.
K zvýšenému záujmu o diaľničné známky prispelo podľa diaľničiarov aj rozšírenie diaľničnej siete. „Národná diaľničná spoločnosť v minulom roku otvorila štyri nové diaľničné úseky, ktoré motoristom priniesli plynulejšiu dopravu, vyšší komfort cestovania a skrátenie jazdných časov,“ informovala mediálna komunikácia NDS.
Dva online predajné kanály
Spoločnosť zároveň opätovne upozorňuje, že jediné oficiálne online predajné kanály diaľničných známok sú webová stránka www.eznamka.sk a mobilná aplikácia eZnamka. Známky je možné zakúpiť aj na čerpacích staniciach a informačno-predajných miestach na diaľničných hraničných priechodoch.
Za posledné dva roky, odkedy NDS prevzala systém predaja e-známok do vlastnej správy, zaviedla viacero noviniek. Okrem jednodňovej diaľničnej známky modernizovala webové rozhranie a rozšírila možnosti platieb o Apple Pay a Google Pay.