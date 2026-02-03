Most na D1 pri Fričovciach sa opraví za takmer tri milióny eur, stavebné práce majú trvať niekoľko týždňov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila verejné obstarávanie na opravu ľavého diaľničného mosta pri obci Fričovce. Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť Strabag s.r.o. Bratislava, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku vo výške takmer 2,42 milióna eur bez DPH (2,97 milióna eur s DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie.
Deväť uchádzačov
Predmetom zákazky je oprava ľavého mosta na diaľnici D1 v správe Strediska správy a údržby diaľnice Beharovce. Predpokladaná hodnota zákazky bola pôvodne stanovená na 2,85 milióna eur bez DPH.
Do verejnej súťaže sa zapojilo deväť uchádzačov, pričom všetky ponuky boli predložené elektronicky. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia celková cena bez DPH s váhou 100 percent. Najvyššia predložená ponuka dosiahla sumu 3,33 milióna eur bez DPH.
Na realizácii sa budú podieľať aj subdodávatelia, pričom hodnota subdodávok predstavuje viac ako 401-tisíc eur, čo je približne 16,6 percenta z celkovej ceny zákazky, ktorá nie je financovaná z fondov Európskej únie. Zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom uzavrela NDS 29. januára 2026.
Doba realizácie
Doba realizácie stavebných prác je stanovená na 140 dní, teda 20 týždňov odo dňa začatia realizácie prác. Lehota obmedzení dopravy v ľavom pruhu bola stanovená na 17 týždňov, teda 119 dní. Zhotoviteľ bude pracovať sedem dní v týždni v predĺžených pracovných zmenách.
Súčasťou zákazky je komplexná oprava mosta pri Fričovciach, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2003. Most s dĺžkou premostenia 393 metrov má sedem polí a nosnú konštrukciu z monolitického komôrkového predpätého betónu. Stavebné práce budú zahŕňať rozsiahle búracie zásahy, vrátane odstránenia pôvodných vozovkových vrstiev, ríms, zvodidiel, zábradlí, mostných záverov, odvodnenia či prechodových dosiek, ako aj obnaženie horného povrchu nosnej konštrukcie.
Následne sa zrealizujú opravné a sanačné práce, ktoré zahŕňajú vybudovanie nových prechodových oblastí, kompletnú výmenu odvodnenia, sanáciu nosnej konštrukcie a spodnej stavby, zhotovenie nových ríms a vozovkových vrstiev, osadenie nových mostných záverov, zvodidiel a zábradlí, ako aj vybudovanie revíznych schodísk a terénne úpravy pod mostom. Oprava musí prebiehať bez znečistenia priestoru pod mostom, kde sa nachádza cesta tretej triedy a Kopytovský potok.