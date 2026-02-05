Prípravy rezidentského parkovania v Karlovej Vsi pokračujú, k zóne KV1 prišlo 106 pripomienok

Bratislava pokračuje v príprave zavedenia parkovacej zóny KV1 v Karlovej Vsi. Ako informuje mestská časť na sociálnej sieti, spustenie zóny je naďalej plánované v tomto roku. „K plánovanej parkovacej zóne KV1 dostalo hlavné mesto po verejnom prerokovaní celkovo 106 pripomienok od obyvateľov,“ konštatuje samospráva s tým, že pripomienky sa týkali napríklad parkovania vozidiel pred garážami, spôsobu parkovania v čisto rezidentských lokalitách či veľkosti pripravovanej zóny.
„Zóna KV1 má byť spúšťaná postupne v troch etapách. V súčasnosti sa pripravuje prvá z nich – oblasť KV1a. Obyvatelia sa v pripomienkach pýtali aj na majetkovo-právny stav pozemkov, na to, kde bude možné parkovať, ako aj na otázky týkajúce sa rezidentských kariet, nájomného bývania či parkovania nájomcov. Častou témou bolo aj doplnenie parkovacích miest na niektorých uliciach, takzvané zvykové parkovanie,“ uvádza sa vo vyjadrení hlavného mesta.
Presný harmonogram spustenia prvej etapy zóny KV1a podľa samosprávy zatiaľ známy nie je. Po vyhodnotení pripomienok a prípadných úpravách projektovej dokumentácie bude projekt predložený Krajskému dopravnému inšpektorátu. Až po jeho rozhodnutí bude možné určiť konkrétny termín spustenia a začať s prípravou dopravného značenia v teréne. Územie, ktoré má byť v prvej fáze regulované, je ohraničené ulicami Karloveská, Kuklovská, Beniakova, Nad lúčkami, Baníkova, Hany Meličkovej a Molecova.
„Zmeny sa pripravujú aj v parkovacej zóne KV2. Oddelenie parkovania magistrátu v súčasnosti dokončuje administratívne náležitosti súvisiace s rozšírením regulácie v nedeľu od 18.00 do 24.00,“ konštatuje mestská časť s tým, že zavedenie spoplatnenia pre nerezidentov v tejto zóne je plánované v prvom polroku. „Mesto pôvodne sľubovalo, že dorieši požiadavky rezidentov, aby spoplatnilo parkovanie pre nerezidentov aj počas víkendov, na prelome rokov 2025 a 2026,“ doplnila samospráva.