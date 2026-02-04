Novým úsekom D1 s tunelom Višňové prešlo v januári vyše 600-tisíc vozidiel

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) to potvrdzuje vysoký záujem motoristov o nový diaľničný ťah.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tunel višňové
Foto: www.facebook.com
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Úsekom D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou, ktorého súčasťou je aj tunel Višňové, prešlo za prvý mesiac roka 2026 viac ako 600-tisíc vozidiel. Denne úsekom, ktorý je v prevádzke od predvianočného obdobia minulého roka, prejde v priemere približne 20-tisíc áut. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) to potvrdzuje vysoký záujem motoristov o nový diaľničný ťah.

Najmenej frekventovaný mesiac

Najvyššiu dopravnú intenzitu zaznamenali diaľničiari v piatok 23. januára, keď tunelom prešlo viac ako 23-tisíc vozidiel za deň. Podľa údajov správcu sú aktuálne dopravné intenzity na úrovni pôvodných prognóz, ktoré počítali s priemernou dennou premávkou okolo 20-tisíc vozidiel, z toho takmer 3 000 tvoria nákladné autá.

Diaľničiari však očakávajú ďalší nárast, keďže január býva z hľadiska dopravy na diaľniciach najmenej frekventovaným mesiacom. „Už prvý mesiac od otvorenia ukazuje, ako výrazne tunel pomohol doprave nielen v tomto regióne, ale aj pri tranzite naprieč Slovenskom. Som rád, že ľudia už nemárnia čas v kolónach a namiesto nich sa bezpečne a pohodlne vezú novým úsekom,“ uviedol minister dopravyJozef Ráž.

Odklon tranzitnej dopravy

Najväčší prínos vidia diaľničiari v odklone tranzitnej nákladnej dopravy z intravilánu Žiliny aj z cesty popod Strečno, kde sú v súčasnosti dopravné komplikácie len výnimočné. Z frekventovanej križovatky ulíc Ľavobrežná, Košická a Nemocničná prakticky vymizla nákladná tranzitná doprava, čo prinieslo plynulejšiu a bezpečnejšiu mestskú premávku.

Výrazne sa zlepšila aj situácia v Strečne, ktoré sa podľa diaľničiarov zbavilo povesti jedného z najproblematickejších úsekov na Slovensku. Takmer dve tretiny tranzitnej nákladnej dopravy prešli na nový diaľničný úsek prakticky okamžite po jeho otvorení a očakáva sa, že počet nákladných vozidiel využívajúcich tunel Višňové bude naďalej rásť.

Viac k osobe: Jozef Ráž
Firmy a inštitúcie: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Okruhy tém: D1 Minister dopravy Nákladná doprava Tranzitná doprava Tunel Višňové

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk