Február prinesie do košickej MHD viacero zmien, dopravný podnik vyjde v ústrety aj lyžiarom

Február prinesie do košickej MHD viacero zmien, Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vyjde v ústrety aj lyžiarom. Ako prepravca informoval na svojom webe, od nedele 1. februára dôjde, okrem iného, aj k zmenám na autobusovej linke 14. Dôvodom je zvýšený nápor cestujúcich na Jahodnú počas lyžiarskej sezóny.
„Spoje odchádzajúce zo zastávky Havlíčkova smer Alpinka budú v čase 10:29 a 14:29 premávať až na zastávku Jahodná, chata. V tejto súvislosti budú spoje začínajúce na Alpinke v čase 10:56 a 14:56 začínať už zo zastávky Jahodná, chata s upravenými časmi odchodov o 10:52 a 14:52,“ uvádza DPMK. Upozorňuje však, že tieto zmeny budú platiť len počas školských prázdnin a voľných dní, a to do 8. marca tohto roka.
Zmena čaká aj autobusovú linku 31. Prvý ranný spoj z Lorinčíka počas pracovných dní sa posunie o päť minút skôr, a teda čas jeho odchodu bude o 4:33. Účelom tejto zmeny je zlepšenie prestupu cestujúcich. DPMK tiež avizuje zavedenie novej autobusovej linky č. 30, od 1. februára bude premávať na trase Staničné námestie – VSS, križovatka – Socha Jána Pavla II. – Železničná zastávka Valaliky – Spaľovňa.
„Upravuje sa tiež cestovný poriadok autobusovej linky č. 11 v režime pracovných dní. Cestujúcu verejnosť informujeme, že ranný školský spoj zo zastávky Luník IX, sídlisko bude odchádzať v čase 07:22 a bude premávať priamo na zastávku Meteorová, bez zachádzky na Námestie osloboditeľov. Cestujúci v smere na Námestie osloboditeľov môžu využiť spoj s odchodom o 07:12 zo zastávky Luník IX, sídlisko,“ informuje DPMK.