Mosty v zlom až havarijnom stave pribúdajú, podľa Lančariča je prijatie programu na opravu jednou z priorít

Podiel mostov v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave na cestách prvej triedy narastá. Za uplynulých desať rokov sa zvýšil 3,5-násobne z 12 % v roku 2012 na 42 % z 1 780 mostov v roku 2022.

Mostný program

Podľa Ministerstva dopravy SR bez potrebných investícií budú v roku 2031 nevyhovujúce takmer všetky mosty. Odvrátiť to má prijatie mostného programu a zabezpečenie pravidelného financovania údržby a opráv cestných mostov. Minister dopravy Pavol Lančarič považuje prípravu tohto programu za jednu z priorít.

„Budeme musieť nájsť spôsob financovania, realizácie a kontroly. Čísla sú alarmujúce, už nie je na čo čakať, ale napriek tomu je mostný program v dlhodobých cieľoch,“ povedal nový šéf rezortu dopravy.

Podľa neho za niekoľko mesiacov súčasnej dočasnej vlády to nevedia zrealizovať, ale chcú to pripraviť.

„Pokiaľ sa nič neurobí, ten podiel sa bude zvyšovať a bude stále katastrofa. Musí sa začať a musíme nájsť spôsob, ako to urobiť. Toto nie je vec tejto vlády, ale ak to táto vláda nepripraví pre tú budúcu, tak spácha hriech. A to nemôžeme urobiť,“ upozornil Lančarič.

Zmena pre zmenu

O potrebe mostného programu a pravidelného financovania údržby a opráv cestných mostov opakovane hovoril už predošlý minister dopravy Andrej Doležal, ktorý bol na tomto poste viac ako tri roky ako nominant Sme rodina.

Lančarič sa ujal vedenia ministerstva dopravy začiatkom týždňa po vymenovaní úradníckej vlády. Personálne výmeny v rámci rezortu zatiaľ neplánuje, keďže vo funkcii ministra je iba niekoľko dní.

„Zmien sa nebojím, na strane druhej si nemyslím, že by bolo správne robiť zmenu pre zmenu. Zmeny treba robiť vtedy a tam, kedy majú šancu alebo sú prísľubom zlepšenia,“ dodal.