Parlament schválil Tarabov návrh, sankcie za porušenie mýtnych pravidiel sa zmiernia

Parlament schválil návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu na zmiernenie tvrdosti zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Negatívny vplyv na vodičov a prevádzkovateľov motorových vozidiel alebo jazdných súprav s hmotnosťou nad 3,5 tony mali podľa poslanca zmeny v pokutách.

Výber mýta

Taraba svoj návrh novely zdôvodnil tým, že vodiči a prevádzkovatelia vozidiel sú neprimerane prísne a viacnásobne sankcionovaní za porušenie povinností pri výbere mýta. Novela zákona zároveň zosúľaďuje problematické časti zákona o výbere mýta so zákonom o diaľničnej známke, čo má odstrániť dvojkoľajnosť pri ukladaní sankcií.

Napríklad za priestupok sa uloží pokuta vo výške päťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac 800 eur, a v blokovom konaní vo výške tridsaťnásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac do výšky 500 eur.

Výška sankcií

Ak by nebolo možné určiť výšku nedoplatku mýta, výška pokuty bude 500 eur. Výška sankcií sa tak zosúladí medzi zákonmi o výbere mýta a diaľničnej známke. Sankcie pri výbere mýta sú totiž oproti diaľničnej známke o 250 % vyššie v porovnaní maximálnych sadzieb pokút.

Za správny delikt bude sankcia od 100 eur do 600 eur. Ak by prevádzkovateľ vozidla uhradil nedoplatok mýta do 24:00 nasledujúceho dňa od porušenia povinnosti, pokutu nedostane. Za správny delikt sa uloží pokuta od 1 500 eur do 10-tisíc eur.

Táto zmena rozlíši výšku sankcii medzi prevádzkovateľom vozidla a správcom, poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta. Taktiež výška sankcie v prípade prevádzkovateľa vozidla pri výbere mýta je v maximálnej sume 10-tisíc eur vyššia oproti maximálnym sadzbám pokút pri diaľničnej známke, čo je 500 eur.