Nový minister dopravy Lančarič je optimista, viac ako osemsto miliónov eur z eurofondov sa vraj stihne dočerpať

Na rozvoj dopravy zostáva z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) do konca roka využiť ešte viac ako osemsto miliónov eur.

Nový minister dopravy Pavol Lančarič je optimista a predpokladá, že vysokú sumu na projekty v rezorte z dobiehajúcho programového obdobia 2014 až 2020 môžu dočerpať načas.

Nevyčerpané milióny

„Program nepokrýva len ministerstvo dopravy, pokrýva viaceré ministerstvá. Pokiaľ hovoríme o ministerstve dopravy, chýba nám dočerpať asi 825 miliónov eur,“ informoval Lančarič.

Priznal, že je to veľmi vysoké číslo, ale napriek tomu je trochu optimistickejší ako v niektorých iných situáciách, pričom o tom už hovoril s ľuďmi na ministerstve.

„Ak dobehne správnym spôsobom máj a jún, priemer, ktorý nám zostane na zvyšných šesť mesiacov roku 2023 a ďalšie tri mesiace roku 2024, je 86 miliónov eur mesačne. To je v zásade splniteľné. Nehovorím to absolútne fixne, ale verím, že spoločnými silami to dáme,“ povedal Lančarič.

Európske prostriedky

Pripustil ešte určitý presun zdrojov v spomínanom programe, ak to bude vhodné a potrebné, pričom za dôležité považuje rýchle a efektívne dočerpanie európskych prostriedkov.

Minister chce upriamiť väčšiu pozornosť napríklad aj rozostavaným problematickým a niekoľko rokov meškajúcim stavbám úsekov diaľnice D1 s tunelmi Višňové a Čebrať. Prvý raz sa už stretol s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimírom Jackom.

„Ešte nie je situácia, kedy by som vedel poskytnúť presnú a detailnú odpoveď, ale toto je presne oblasť, ktorej sa budem mimoriadne venovať,“ uviedol k dostavbe spomínaných úsekov Lančarič.

Nový mýtny systém

V súvislosti s meškaním zavedenia nového mýtneho systému poznamenal, že vo verejnom priestore je o ňom veľa pravdivých aj nepravdivých informácií.

„Sme povinní dodať produkt tak, ako bol zadefinovaný za najlepšiu možnú cenu a v najkratšom možnom čase. Toto je môj záujem,“ tvrdí šéf rezortu dopravy. „Nemám žiaden iný záujem. Nebudem presadzovať ničie záujmy, ale len tento záujem, lebo si myslím, že toto je skutočný záujem občanov,“ dodal Lančarič.