Slovenské železnice zaznamenali rekordné investície do infraštruktúry, cieľom je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti

Rok 2025 patril pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) k najintenzívnejším obdobiam modernizácie železničnej infraštruktúry za posledné roky. Po celom Slovensku realizovali rozsiahle investície do staníc, tratí aj technológií s cieľom zvýšiť bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort železničnej dopravy pre cestujúcich aj dopravcov. Ako informovala hovorkyňa ŽSRPetra Lániková, z hľadiska investícií patril rok 2025 medzi historicky najsilnejšie.
Modernizácia hlavných koridorov
Správca železničnej infraštruktúry dokončil viacero významných projektov zameraných na modernizáciu tratí, elektrifikáciu, obnovu železničného zvršku a zvyšovanie priepustnosti hlavných koridorov. Projekty boli financované najmä z Programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti SR, nástroja Connecting Europe Facility (CEF) a zo štátneho rozpočtu.
„Rok 2025 ukázal, že systematická práca, dlhodobé plánovanie a efektívne využívanie dostupných zdrojov prinášajú konkrétne výsledky. Železnice dnes meníme nielen technicky, ale koncepčne, s dôrazom na bezpečnosť a budúce potreby dopravy,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSRMiroslav Garaj.
Medzi dokončené alebo kľúčové projekty patrí napríklad dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry, modernizácia koridoru na Kysuciach, elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, rekonštrukcie úsekov Bánovce nad Ondavou – Humenné, Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS či Fiľakovo – Holiša. Z eurofondov CEF boli podporené aj projekty na úsekoch Devínska Nová Ves – Marchegg či Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR.
Implementácia nového systému
„Historicky silný rok 2025 potvrdil, že spojenie kvalitnej prípravy projektov a efektívneho využívania európskych zdrojov prináša modernizované trate a technológie, ktoré zásadne zvyšujú bezpečnosť a konkurencieschopnosť železničnej dopravy,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SRDenisa Žiláková.
Jedným z kľúčových pilierov rozvoja infraštruktúry bola podľa železníc implementácia systému GSM-R na úseku Varín – Košice – Čierna nad Tisou, čím sa Slovensko na hlavnom železničnom koridore priblížilo štandardom vyspelých európskych krajín.
Dohľad nad pohybom vlakov
Súčasťou zvyšovania bezpečnosti je aj zavádzanie systému ETCS, ktorý je v súčasnosti v prevádzke na viac ako 220 kilometroch tratí, pričom ďalších približne 210 kilometrov je v rôznych fázach realizácie alebo prípravy. Systém umožňuje nepretržitý dohľad nad pohybom vlakov, automatické zásahy pri prekročení rýchlosti a výrazne znižuje riziko ľudskej chyby.
„Realizované investície vytvorili pevný základ pre ďalší rozvoj železničnej siete, a zároveň umožnili ukončenie viacerých dlhodobých výluk, ktoré v minulosti obmedzovali železničnú dopravu,“ dodala Lániková.