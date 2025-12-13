Most pred obcou Vojany je zrekonštruovaný a opäť slúži motoristom, nachádzal sa v havarijnom stave - FOTO

Rekonštrukcia mosta pred obcou Vojany (okres Michalovce) sa skončila, je skolaudovaný a opäť slúži motoristom. O ukončení všetkých stavebných aj administratívnych prác na rekonštrukcii mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou informoval Košický samosprávny kraj (KSK). Priblížil, že pôvodný most bol postavený pred vyše 60 rokmi z nosníkov typu Vloššák. Tie boli poškodené, čo vplývalo na zaťažiteľnosť a bezpečnosť mosta. Most sa nachádzal v stavebno-technickom stave VII, teda bol havarijnom stave.
Zvýšené náklady
„V rámci rekonštrukcie bola pôvodná nosná konštrukcia odstránená a vybudovaná bola dočasná podperná konštrukcia, vďaka ktorej bol most prejazdný striedavo vždy v jednom jazdnom pruhu aj počas prác. Spodná stavba bola zrekonštruovaná a osadené boli nové železobetónové nosníky. Vybudovaná bola nová izolácia, rímsy aj vozovka a osadené boli bezpečnostné zariadenia ako zábradlia a zvodidlá. Zrealizované tiež boli práce v okolí mosta a zrekonštruovaný bol aj priľahlý úsek vozovky v dĺžke viac ako 200 metrov,“ priblížila košická župa.
Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) doplnil, že rekonštrukcia si vyžiadala bezmála 2,7 milióna eur. „Oproti pôvodnej cene sa náklady dvihli o takmer 600 000 eur,“ priznal Trnka a ozrejmil, že dôvodom boli práce naviac, ktoré museli zrealizovať, aby bol most bezpečný. Prostriedky na rekonštrukciu boli z rozpočtu kraja.
Nevyhnutné práce
KSK pripomenul, že rekonštrukciu mosta začal pripravovať ešte v roku 2020, kedy začalo spracúvanie projektovej dokumentácie. O dva roky neskôr získali stavebné povolenie. Zmluvu so zhotoviteľom kraj uzavrel v polovici roka 2023. Most ostal úplne uzavretý ešte pred začatím prác, po mimoriadnej obhliadke.
„Aby bol most prejazdný aj počas rekonštrukcie, rozhodli sme sa dočasne podoprieť nosníky, čo si vyžiadalo prepracovanie projektovej dokumentácie aj navýšenie rozpočtu. Ďalšie práce naviac súviseli s dodatočným zosilnením úložných prahov. Pre dopravnú dostupnosť regiónu však boli tieto práce nevyhnutné. Ďakujem obyvateľom za trpezlivosť pri tejto náročnej rekonštrukcii. Verím, že tou najlepšou odmenou im bude nový a bezpečný most,“ uviedol Trnka.
Práce na moste boli ukončené počas tohtoročného júla, kedy sa začalo kolaudačné konanie. Most bol oficiálne sprejazdnený po tom, ako nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, 12. decembra 2025.