Košický kraj zmodernizuje cyklotrasu medzi Boršou a Zatínom, obnovou prejde zhruba 15 kilometrov

Dolnozemplínsku cyklomagistrálu medzi Boršou a Zatínom čaká modernizácia. Na svojom poslednom zasadnutí v roku 2025 o tom rozhodli poslanci Krajského zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Obnovou by malo prejsť 15,2 km z jej celkovej dĺžky 24,5 km. Súčasťou projektu je aj doplnková infraštruktúra, ktorá by mala zlepšiť bezpečnosť a komfort cyklistov, ako sú odpočívadlá, informačné tabule či značenie a prvky drobnej architektúry.
Cyklotrasa vedie po hrádzach riek Bodrog a Latorica. V rámci programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko bol pripravený a predložený projekt Neprebádaný cykloraj v celkovej hodnote temer 4,3 milióna eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume viac ako 2,1 milióna eur, z toho čiastka 1,5 milióna eur je požadovaná podpora z programu Interreg VI-A.
Zvýšenie atraktivity regiónu
Z nich by malo 1,2 milióna eur pochádzať z prostriedkov EÚ, 180-tisíc eur z národného spolufinancovania a 120-tisíc eur predstavuje spolufinancovanie partnerov. Ďalších viac ako 638-tisíc eur sú vlastné zdroje župy. Predmetné výdavky nie je možné pokryť z iných externých zdrojov, ich zabezpečenie je ale nevyhnutné pre plnú realizáciu projektu. Poslanci na projekt schválili poskytnutie finančnej výpomoci KSK pre spoločnosť Dopravná infraštruktúra n. o. , a to vo výške 1,38 milióna eur a tiež viac ako 758-tisíc eur.
Vallo vysvetľoval rozsiahly dopravný kolaps v Bratislave, Winkler sľubuje presun cyklotrasy aj nové pruhy - VIDEO, FOTO
„Ide o iniciatívu Košickej župy zameranú na rozvoj cezhraničnej cykloturistiky a podporu udržateľného turizmu na Dolnom Zemplíne. Cieľom je zvýšiť atraktivitu regiónu pre cykloturistov, prepojiť miestne kultúrne a prírodné lokality a zároveň zlepšiť infraštruktúru v súlade s ekologickými princípmi mobility. Projekt má výrazný cezhraničný rozmer, keďže nadväzuje na plánované a existujúce cyklotrasy v Maďarsku. Tým sa vytvorí kontinuálna cyklotrasa prepájajúca regióny oboch krajín, podporujúca spoločnú propagáciu a rozvoj turistických služieb,“ ozrejmil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Systematický rozvoj cyklotrás
Ako vyplýva zo schváleného materiálu, košická župa svoju sieť cyklistických komunikácií systematicky rozvíja prostredníctvom Kostrovej siete cyklistických trás KSK. Koncept cieli na vytvorenie prepojeného systému cyklotrás, ktorý by umožnil efektívnu, bezpečnú a ekologickú mobilitu v kraji i za jeho hranicami.
„Región Medzibodrožia patrí medzi najatraktívnejšie, ale aj najmenej rozvinuté oblasti kraja. Disponuje výnimočným prírodným prostredím, sústavou chránených území, tokajskou vinohradníckou oblasťou a hustou sieťou vodných tokov, ktoré tvoria ideálne podmienky pre rozvoj cykloturistiky a ekoturizmu,“ píše sa v materiáli s tým, že projekt Neprebádaný cykloraj nadväzuje na úspešné iniciatívy kraja v oblasti rozvoja cyklotrás. Ide tiež o kľúčový krok k posilneniu regionálnej i cezhraničnej prepojenosti.