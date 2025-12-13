Od nedele čakajú cestujúcich zmeny aj v regionálnej doprave na východe Slovenska

Cestujúcich čaká v nedeľu 14. decembra každoročná zmena cestovných poriadkov v železničnej aj autobusovej doprave. Zmeny sa dotknú aj spoločného Integrovaného dopravného systému (IDS) na východe Slovenska, teda v Košickom a Prešovskom kraji. Cieľom organizačných úprav je zvýšiť koordináciu, pravidelnosť a spoľahlivosť verejnej dopravy, optimalizovať ponuku spojov, posilniť prestupné nadväznosti medzi vlakmi a autobusmi a zapracovať opodstatnené pripomienky cestujúcich.
Obnovujú sa vlaky Košice – Humenné
Ako informoval IDS Východ, v železničnej doprave dôjde k obnoveniu prevádzky vlakov medzi Košicami a Humenným po ukončení dlhodobej výluky, avšak bez pôvodne avizovaného celodenného hodinového taktu. Na trati Poprad – Stará Ľubovňa sa zvýši počet vlakových spojení predĺžením vybraných vlakov z Kežmarku, čím bude v ranných a popoludňajších hodinách zabezpečený hodinový takt.
Cestovný poriadok v regióne Spiša zostáva naďalej ovplyvnený výlukami súvisiacimi s modernizáciou železničnej trate. Súčasťou zmien sú aj nové vlaky na tratiach Košice – Rožňava a Košice – Čaňa, ktorých premávka je viazaná na spustenie výroby v závode Volvo Vo Valalikoch.
Arriva upozorňuje na nové cestovné poriadky na Dolnom Zemplíne, vyšla v ústrety obciam aj cestujúcim
Výrazné zmeny nastanú v Prešovskom kraji najmä v doprave medzi Humenným a Medzilaborcami, kde dôjde k systematizácii železničnej aj regionálnej autobusovej dopravy. „Vlaky i autobusy budú z Medzilaboriec a Humenného odchádzať striedavo a v pravidelných intervaloch tak, aby sa cestujúci mohli spoľahnúť na spojenie každú hodinu,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho krajaMilan Majerský. Podľa neho sa zároveň postupne rušia výnimky z prevádzky a doprava bude fungovať už len v režime pracovný deň a víkend.
V rámci IDS Východ sa zvýši pravidelnosť spojov aj na viacerých ďalších linkách, napríklad Prešov – Široké – Levoča – Poprad, Rožňava – Plešivec – Štítnik, Kežmarok – Levoča či Bardejov – Stará Ľubovňa, ale aj mnohých iných. Ponuka spojov sa postupne usporadúva do pravidelných intervalov, spravidla každých 60 alebo 120 minút, s koordinovanými prestupmi na iné autobusové a železničné linky.
Zapracovali desiatky pripomienok
Rozširuje sa aj systém cestovania na jeden lístok. „Od 14. decembra sa do spoločnej tarify zapoja dopravné služby v Rožňave, čo je po Trebišove už druhý takýto prípad v Košickom kraji. V okolí Plešivca sa zavádzajú taktové cestovné poriadky, čím sa zavŕši taktová doprava na Gemeri,“ uviedol predseda Košického samosprávneho krajaRastislav Trnka. Zároveň dodal, že v budúcom roku sa očakáva zapojenie národného železničného dopravcu do spoločnej tarify na východnom Slovensku.
Do nových cestových poriadkov sa podľa Trnku zapracovali desiatky pripomienok obcí a cestujúcich vrátane ďalších garantovaných prestupných nadväzností koordinovaných vďaka centrálnemu dispečingu IDS Východ. Podľa jeho údajov sa v septembri 2025 sledovalo viac ako 7 000 prestupov, z ktorých 83 percent bolo bez zásahu systému a len tri percentá sa nepodarilo zabezpečiť. Zvyšných 10 percent bolo zaistených garantovaným čakaním na meškajúci spoj.
V októbri počet sledovaných prestupov presiahol 14-tisíc, pričom podiel nezabezpečených prestupov zostal rovnaký. Od 14. decembra vstúpia do platnosti aj viaceré časové úpravy odchodov autobusových spojov. Dopravcovia a samosprávy odporúčajú cestujúcim, aby si svoje pravidelné spojenia vopred overili na stránke www.cp.sk.