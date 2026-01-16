Majitelia dronov si musia dať pozor, pri bratislavskom letisku platí ich prísny zákaz

Za porušenie zákazu hrozia pokuty až do výšky 3 500 eur.
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave upozorňuje majiteľov a prevádzkovateľov bezpilotných lietadiel na zákaz vykonávania civilných letov dronov v jeho okolí, a to až v okruhu piatich kilometrov. Za porušenie zákazu hrozia pokuty až do výšky 3 500 eur.

Zákaz platí od decembra

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, zákaz vyhlásil minister dopravy SR s účinnosťou od 6. decembra 2025. „Rozhodnutím ministra dopravy bola určená tzv. oblasť UAS, v ktorej je zakázané vykonávať civilné lety bezpilotnými lietadlami,“ upozornil riaditeľ Úradu vojenského letectva Nofal Kattan.

Takzvaná zemepisná oblasť UAS (Unmanned Aircraft System) predstavuje vyhradený vzdušný priestor v okolí letiska, kde je pohyb dronov zakázaný z obranných dôvodov. Cieľom opatrenia je zabezpečiť ochranu objektov, priestorov a leteckej techniky rezortu obrany v súvislosti s činnosťou civilných bezpilotných lietadiel.

Presne určený rozsah zákazu a výnimky

Zákaz platí v okruhu päť kilometrov od Letiska M. R. Štefánika v Bratislave a vzťahuje sa na vzdušný priestor od povrchu zeme do výšky 500 metrov nad zemou. Nevzťahuje sa však na lety zamerané na záchranu ľudského života, sanitné lety ani lety pátrania a záchrany. „Keďže bezpečnosť je v civilnom letectve prioritou, tento zákaz je dôležitý aj pre ochranu vojenského letectva. Drony sú vážnou hrozbou pre civilné letectvo,“ zdôraznil Kattan.

Za porušenie zákazu hrozia majiteľom dronov finančné sankcie. Výška pokuty závisí od toho, či prevádzkovateľ bezpilotného lietadla porušil zákaz úmyselne alebo z nedbanlivosti. Dopravný úrad môže za úmyselný priestupok uložiť pokutu až do výšky 3 500 eur, v prípade priestupku z nedbanlivosti do 500 eur.

