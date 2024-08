Letisko Košice stále láme rekordy, pol milióna cestujúcich oslavuje o mesiac skôr ako vlani

Okrúhle číslo 500-tisíc vybavených cestujúcich sa na letisku Košice v roku 2023 podarilo dosiahnuť koncom septembra. Tento rok bol významný míľnik dosiahnutý o mesiac skôr, a to už 25. augusta. Košické letisko tak potvrdzuje pokračujúci trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave.

Najsilnejší mesiac v histórii letiska

Za prvých sedem mesiacov roka vybavilo o 16,7 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Júl 2024 bol najsilnejším mesiacom v histórii letiska s vyše 131-tisíc vybavenými cestujúcimi.

„Nie je to tak dávno, čo sme s napätím čakali do posledných týždňov roka, či sa nám podarí dosiahnuť okrúhlu métu pol milióna vybavených cestujúcich. Je absolútne úžasné, že tohtoročnú 500-tisícu cestujúcu sme mohli na našom letisku privítať už teraz, v auguste, a dokonca priamo na novootvorenej linke do chorvátskeho Zadaru,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.

Linka do chorvátskeho Zadaru

Pravidelné spojenie spoločnosti Ryanair z Košíc do chorvátskeho Zadaru sa teší veľkej obľube medzi cestovateľmi od úplne prvého letu začiatkom júna, ktorý bol totálne vypredaný. Lieta sa dvakrát týždenne, vždy v stredu a v nedeľu až do 29. septembra.

„S radosťou oslavujeme 500-tisíceho pasažiera letiska Košice v tomto roku práve na našej linke Zadar-Košice. Zadar je najnovším prírastkom v našej sieti destinácií z Košíc, popri Dubline, Liverpoole, Londýne a Prahe. Ako najväčšia letecká spoločnosť v Európe sme odhodlaní prinášať viac liniek a lepšiu konektivitu pre európske letiská. Tešíme sa na ďalšie oslavy míľnikov v Košiciach v nadchádzajúcej sezóne,“ povedala manažérka spoločnosti Ryanair pre strednú a východnú Európu a Pobaltie Alicja Golebiowska.