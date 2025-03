Uzávera D1 sa posúva, začne až o 20tej kvôli priaznivému počasiu

Národná diaľničná spoločnosť posunula piatkovú uzáveru diaľnice D1 o niekoľko hodín. Namiesto plánovaného termínu začatia o 14:00 sa D1 jednosmerne uzavrie až o 20:00. Na skrátení doby uzávery sa podpísali predpovede vhodných klimatických podmienok, najmä vyššia teplota.

Zároveň snaha diaľničiarov a zhotoviteľa v maximálnej možnej miere znižovať dopady výstavby na dopravu. Plánovaný koniec uzávery sa nezmenil.

Čaká nás víkendová uzávera

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v prácach na rozširovaní hlavného diaľničného ťahu D1 pred Bratislavou. Tento víkend dôjde k presmerovaniu premávky z D1 v smere Žilina – Bratislava. Práce na presmerovaní si vyžiadajú víkendovú uzáveru D1 na ťahu od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky.

Uzávera sa začne v piatok, 7. marca o 20:00 a je plánovaná do pondelka 10. marca do skorých ranných hodín. Súbežne prebehne uzavretie vetvy z D1 na D4, v smere z Trnavy na Raču. Uzavretie ostáva nezmenené, a to od piatka 6:00 hod.

Systém troch zúžených jazdných pruhov ostane zachovaný

Uzatvorenie diaľnice je nevyhnutné pre zaistenie bezpečného a plynulého presmerovania dopravy. V rámci uzávery sa zrealizuje demontáž a montáž stoviek metrov betónových zvodidiel, demontáž niekoľkotonových portálov pri diaľnici a vyznačia sa stovky metrov vodorovného dopravného značenia. Od pondelka 10. marca budú motoristi presmerovaní na novovybudovanú obchádzkovú vetvu, pričom systém troch zúžených jazdných pruhov ostane zachovaný.

Presmerovanie dopravy na nové obchádzkové trasy umožní diaľničiarom odštartovať stavebné práce na rozširovaní hlavného ťahu D1, počas ktorých sa bude dvíhať niveleta diaľnice, kompletne sa zrekonštruujú tri diaľničné mosty a vybudujú aj nové mostné objekty.