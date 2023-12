Ryanair bude mať z Košíc novú linku, prvý let je plánovaný na Veľkonočnú nedeľu

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair bude už od nadchádzajúcej Veľkej noci lietať z Košíc do Zadaru.

Počas letného letového poriadku 2024 bude z východoslovenskej metropoly do chorvátskeho mesta lietať dvakrát týždenne, vždy v stredu a v nedeľu. Kapacita Boeing 737-800 bude 189 sedadiel, let bude trvať približne 90 minút. Ako ďalej informuje letisko, prvý let je plánovaný na Veľkonočnú nedeľu, 31. marca 2024 popoludní.

„Vďaka linke do tejto chorvátskej destinácie budú mať obyvatelia Košíc a celej priľahlej spádovej oblasti ešte väčšiu paletu možností pre svoje jarné výlety a letné dovolenky,“ uviedla zástupkyňa Ryanair pre strednú a východnú Európu a Pobaltie Alicja Wójcik-Golebiowska.

Ako doplnil výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak, Chorvátsko dlhodobo patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie Slovákov.