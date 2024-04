Cestujúci môžu z Košíc počas dovolenkovej letovej sezóny využívať osem pravidelných liniek, úplnými novinkami sú lety do Zürichu a Zadaru

Cestujúci z košického letiska počas letného letového obdobia, ktoré sa začalo 31. marca a potrvá do 26. októbra tohto roka, môžu využívať osem pravidelných liniek. Novinkami medzi nimi sú priame spojenia do švajčiarskeho Zürichu a chorvátskeho Zadaru, obnovené sú lety do írskeho Dublinu.

Letisková spoločnosť vo štvrtok informovala, že na letnú dovolenkovú sezónu je s odletmi z Košíc naplánovaných aj vyše deväťsto charterových letov do a zo 17 destinácií v 11 prímorských krajinách.

V úvodnom štvrťroku tohto roka Letisko Košice vybavilo takmer stotisíc pasažierov. Ich počet vzrástol nielen oproti rovnakému obdobiu minulého roka, ale aj posledného roka pred pandémiou.

Nárast cestujúcich o 6,4 percenta

„Rok 2024 sme začali vo veľmi svižnom tempe. Za prvý kvartál prešlo našimi bránami 97 732 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 6,4 %,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Thomas Dworschak.

Ako podotkol, v porovnaní s prvým kvartálom roka 2019 ide o nárast o 15,4 %. Najviac cestujúcich za prvé tri mesiace roka na linkách z Košíc a späť prepravil dopravca Ryanair, nasledovali spoločnosti Austrian Airlines a Wizz Air.

Zmeny u dopravcov

Švajčiarsky dopravca Swiss International Air Lines začal prevádzkovať pravidelnú linku medzi Zürichom a Košicami 27. marca trikrát týždenne lietadlom Airbus A220.

Poľský národný dopravca LOT pokračuje v prevádzkovaní linky do Varšavy, a to šesťkrát týždenne prúdovými lietadlami Embraer E170/175.

Tretí sieťový prepravca v Košiciach, rakúsky Austrian Airlines, vstupuje do letného letového obdobia s niekoľkými zmenami. Na linke Košice – Viedeň zvyšuje kapacitu na 14 letov týždenne, pričom lietať sa bude každý deň skoro ráno a popoludní. Zároveň toto spojenie bude obsluhované lietadlom typu ATR-72, ktoré pre Austrian Airlines prevádzkuje spoločnosť Braathens.

Nové spojenie Košice – Zadar

Spoločnosť Ryanair obnovila pravidelnú linku do Dublinu od 31. marca, prevádzkuje ju dvakrát týždenne. Úplnou novinkou bude sezónne pravidelné spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom pri Jadranskom mori.

„Prvý let je naplánovaný na 2. júna. Lietať sa bude dvakrát týždenne – v stredu a nedeľu až do 29. septembra,“ priblížil manažér pre rozvoj obchodu košického letiska Juraj Tóth.

Okrem toho Ryanair naďalej lieta z Košíc do Londýna na letisko Stansted päťkrát týždenne, do Prahy štyrikrát a Liverpoolu dvakrát v týždni. Spoločnosť Wizz Air pokračuje s pravidelnou linkou na letisko Londýn Luton štyrikrát týždenne.

Chartletové lety

Charterové lety pre cestovné kancelárie budú v letných mesiacoch smerovať do albánskej Tirany, Antalye a Izmiru v Turecku, bulharského Burgasu, ako aj do gréckych letovísk Heraklion, Rodos, Solún, Zakyntos a Patras, na chorvátsky ostrov Brač, či do Podgorice v Čiernej Hore.

Ďalšie chartre budú lietať do egyptských miest Hurghada a Marsa Matruh, do španielskej Palmy de Mallorca, talianskej Lamezia Terme, tuniského Monastiru a do Larnacy na Cypre.